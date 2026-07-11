Φωτιά στο ισόγειο του Θριάσιου Νοσοκομείου, άμεση η κατάσβεση από την Πυροσβεστική

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σήμερα, Παρασκευή 11 Ιουλίου 2026, λίγο μετά τις 17:00, στο ισόγειο του Νοσοκομείου «Θριάσιο» στην Ελευσίνα, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.
Στο σημείο επιχείρησαν 15 πυροσβέστες με πέντε οχήματα, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, η εστία της φωτιάς εντοπίστηκε εντός τουαλέτας, στο ισόγειο του νοσοκομείου.
Η πυρκαγιά ήταν μικρής έκτασης και έσβησε πολύ γρήγορα, χάρη στην επέμβαση της πυροσβεστικής. Εξαιτίας των καπνών πραγματοποιήθηκε προληπτική απομάκρυνση όσων βρίσκονταν στο ισόγειο του κτιρίου, χωρίς να απαιτηθεί η μετακίνηση ασθενών.
Παράλληλα, στο νοσοκομείο έχει μεταβεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Δυτικής Αττικής, το οποίο θα διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.
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