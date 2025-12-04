Λούμπλιν 2025: Στον τελικό με νέο πανελλήνιο ρεκόρ η απίθανη Ντουντουνάκη

Με μια εντυπωσιακή εμφάνιση στην 25άρα πισίνα, η Άννα Ντουντουνάκη σημείωσε την καλύτερη επίδοση της καριέρας της στα 100 μέτρα πεταλούδα και εξασφάλισε θέση στον τελικό του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος στο Λούμπλιν!

Η πρωταθλήτρια από την Κρήτη πέτυχε νέο πανελλήνιο ρεκόρ, δείχνοντας ότι βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση και επιβεβαιώνοντας τον αρχικό της στόχο: Την παρουσία στην τελική οκτάδα του αγωνίσματος. Η πρόκριση συνοδεύτηκε από ατομικό ρεκόρ, που της δίνει ψυχολογικό πλεονέκτημα ενόψει της μεγάλης μάχης για το βάθρο.

Στους ημιτελικούς, η Χανιώτισσα πρωταθλήτρια τερμάτισε δεύτερη στη σειρά της με χρόνο 55.66, βελτιώνοντας αισθητά το δικό της πανελλήνιο ρεκόρ (55.98) που είχε πετύχει τον Δεκέμβριο του 2023 στο Οτοπένι, όπου είχε κατακτήσει το χάλκινο μετάλλιο. Η επίδοσή της ήταν η δεύτερη καλύτερη συνολικά, πίσω μόνο από τη Σουηδή Λουίζ Χάνσον (55.39), κάτοχο του τίτλου. Έτσι, στον αυριανό τελικό (5/12, 20:49) η Ντουντουνάκη δείχνει έτοιμη να διεκδικήσει μετάλλιο για τέταρτη συνεχόμενη φορά στο συγκεκριμένο αγώνισμα.

Την ίδια στιγμή, η Γεωργία Δαμασιώτη άγγιξε την πρόκριση αλλά έμεινε εκτός τελικού για μόλις οκτώ εκατοστά του δευτερολέπτου. Με χρόνο 57.26 κατέλαβε τη δέκατη θέση, ενώ η Ουγγαρέζα Πάνα Ουγκράι πέρασε ως όγδοη με 57.18. Η πρωταθλήτρια του Παλαιού Φαλήρου έχει ατομικό ρεκόρ 57.12 από πέρυσι, κάτι που δείχνει ότι η πρόκριση ήταν στις δυνατότητές της. Ωστόσο, θα έχει νέα ευκαιρία να διακριθεί στα 200 μέτρα πεταλούδα, όπου αναμένεται να παρουσιαστεί ακόμη πιο ανταγωνιστική.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.