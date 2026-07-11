Διώξεις για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο και για συγκρότηση και συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση ασκήθηκαν στους τρεις συλληφθέντες για την εμπρηστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, αποτέλεσμα της οποίας ήταν ο θάνατος της Βάγιας Νέστορα, μητέρα της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα.

Πιο συγκεκριμένα, οι κατηγορίες που απαγγέλθηκαν και στους τρεις είναι οι εξής:

-Ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο Τετελεσμένη και σε απόπειρα

-Τρομοκρατική οργάνωση

-Έκρηξη και εμπρησμός

-Παράβαση νόμου περί όπλων που περιλαμβάνει κατοχή εκρηκτικών

Δικηγόρος 24χρονου: Η εμπλοκή του στην υπόθεση εξαντλείται στην παραχώρηση ενός ακινήτου - Δεν γνώριζε τις προθέσεις τους

Να διαχωρίσει τον εντολέα του από την υπόλοιπη ομάδα και τις ενέργειές τους επιχειρεί ο δικηγόρος του 24χρονου που εμπλέκεται στην υπόθεση της εμπρηστικής επίθεσης, αποτέλεσμα της οποίας ήταν ο θάνατος της Βάγιας Νέστορα.

Με γραπτή του δήλωση, ο δικηγόρος υποστηρίζει ότι ο πελάτης δεν συμμετείχε στην επιχείρηση, ότι η εμπλοκή του περιορίζεται στην παραχώρηση του διαμερίσματος και τονίζει ότι δεν γνώριζε τις προθέσεις τους.

Πιο αναλυτικά η δήλωση του δικηγόρου του 24χρονου:

«Λυπούμαστε βαθύτατα για ότι συνέβη. Η εμπλοκή του εντολέα μου στην υπόθεση εξαντλείται στην παραχώρηση ενός ακινήτου, το οποίο ανήκε στην οικογένεια του και είναι ήδη κατασχεμένο. Η πραγματικότητα είναι ότι τα κλειδιά του ακινήτου τα παραχώρησε σε φιλικά του πρόσωπα, τα οποία ακόμη δεν έχουν καταστεί κατηγορούμενοι για τη υπόθεση, χωρίς να γνωρίζει τις προθέσεις τους και όχι στους συγκατηγορουμένους τους οποίους δεν γνωρίζει και σκοπεύει να πει όλη την αλήθεια ενώπιον της Ανακρίτριας».

ΕΛ.ΑΣ: Το θερμικό φορτίο προκάλεσε τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα

Στις συλλήψεις των τριών ατόμων από την Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία για την έκρηξη αυτοσχέδιου εκρηκτικού - εμπρηστικού μηχανισμού σε πολυκατοικία στη Θεσσαλονίκη, που είχε ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό της Βάγιας Νέστορα, μητέρας της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα και τον τραυματισμό της ίδιας, του πατέρα της και δύο ενοίκων της πολυκατοικίας αναφέρεται ανακοίνωση του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας.

Συγκεκριμένα επισημαίνεται ότι από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας Βορείου Ελλάδος (Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία), συνελήφθησαν χθες το πρωί τρία άτομα, μετά από την ενδελεχή διερεύνηση της υπόθεσης. Κατά τις τρεις εμπρηστικές επιθέσεις σε εξωτερικούς χώρους πολυκατοικιών, που έγιναν τις πρώτες πρωινές ώρες της 1ης Ιουλίου, σε διαφορετικές περιοχές στη Θεσσαλονίκη, στις οποίες διαμένουν στελέχη και πολιτευτές της Νέας Δημοκρατίας προκλήθηκαν εκτεταμένες υλικές ζημιές στις πόρτες των εισόδων των πολυκατοικιών και σε χώρους πυλωτής, φθορές σε τρία οχήματα και δύο μοτοσυκλέτες, ενώ προκλήθηκε πυρκαγιά ακόμα και σε εγκαταστάσεις μέτρησης φυσικού αερίου. Οι τέσσερις τραυματίες έφεραν εγκαύματα και παρουσίαζαν αναπνευστικά προβλήματα, ενώ το υψηλό θερμικό φορτίο και τα παραγόμενα αέρια πυρκαγιάς είχαν ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό της Βάγιας Νέστορα.

Στο πλαίσιο της προανάκρισης, κατά τη διενέργεια αυτοψιών στους χώρους των επιθέσεων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τμήματα των τριών Αυτοσχέδιων Εκρηκτικών - Εμπρηστικών Μηχανισμών, ενώ από τις επακόλουθες έρευνες, ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία των τριών κατηγορούμενων. Πρόκειται για τους δύο φυσικούς αυτουργούς (29χρονο και 26χρονη), καθώς και για έναν 24χρονο, ο οποίος φέρεται να παραχώρησε το διαμέρισμά του στους δράστες ως κρησφύγετο, πριν και μετά την τοποθέτηση του Αυτοσχέδιου Εκρηκτικού - Εμπρηστικού Μηχανισμού.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ οι έρευνες για την ταυτοποίηση και σύλληψη των δραστών των έτερων εμπρηστικών επιθέσεων συνεχίζονται.

Τα ευρήματα που «πρόδωσαν» τους συλληφθέντες

Γενετικό υλικό που εντοπίστηκε μετά την επίθεση στο σπίτι της Νεστορα, αλλά και βιντεοληπτικό υλικό που συνέλεξαν οι αξιωματικοί της αντιτρομοκρατικής έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στο να φτάσουν στα ίχνη τους.

Αστυνομικές πηγές αναφέρουν πως ημέρες πριν από την επίθεση το ζευγάρι παρακολουθούσε το σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα μελετώντας τόσο το πώς θα πραγματοποιήσουν την επίθεση όσο και το δρομολόγιο διαφυγής που θα ακολουθούσε.

Πολύ σημαντικό ρόλο στις έρευνες έπαιξε και ο εντοπισμός του «καταφυγίου» που βρήκαν μετά οι δράστες, καθώς απέχει 3-4 λεπτά από το σημείο της επίθεσης στη Νεστορα.

Ωστόσο, το δίκτυο των εμπλεκομένων φαίνεται πως είναι μεγαλύτερο με τις Αρχές να δίνουν αγώνα δρόμου για να φτάσουν στα ίχνη και άλλων εμπλεκόμενων τόσο στην επίθεση στη Νέστορα όσο και στις άλλες δύο επιθέσεις που πραγματοποιήθηκαν στη Θεσσαλονίκη.

Μετά τη σύλληψη των 3 γίνονται έλεγχοι σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, ενώ στα εγκληματολογικά εργαστήρια ελέγχεται και το παραμικρό στοιχείο από το βιντεοληπτικό υλικό που μπορεί να «προδώσει» τυχόν συνεργούς του ζευγαριού.

Πηγή: skai.gr

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