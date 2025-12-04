Γιαννακόπουλος προς Ολυμπιακό: «Ελάτε απόψε να παίξετε δωρεάν στο ΟΑΚΑ, σας το κάνω δώρο»

Με ανάρτησή του στο Instagram, ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Δημήτρης Γιαννακόπουλος, απηύθυνε κάλεσμα στον Ολυμπιακό να χρησιμοποιήσει το ΟΑΚΑ ως έδρα για το παιχνίδι με τη Φενέρμπαχτσε, το οποίο αναβλήθηκε λόγω της κακοκαιρίας που πλήττει την Αττική. Ο Γιαννακόπουλος ανέφερε ότι το κράτος πήρε την ευθύνη για την αναβολή του αγώνα επικαλούμενο λόγους ασφαλείας, ενώ τόνισε πως ο Παναθηναϊκός είναι διατεθειμένος να παραχωρήσει το ΟΑΚΑ χωρίς κόστος, προκειμένου να διεξαχθεί η αναμέτρηση της 14ης αγωνιστικής της EuroLeague.

«Έχουμε επενδύσει 25 εκατομμύρια ευρώ στο γήπεδο και το παραχωρούμε δωρεάν στον Ολυμπιακό για να παίξει απόψε», σημείωσε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι η πρόταση είναι απολύτως σοβαρή και αποτελεί «δώρο» προς τον αιώνιο αντίπαλο.



Αναλυτικά όσα είπε:



«Μαθαίνω μέσα στο αεροπλάνο ότι πήρε το κράτος την ευθύνη να αναβάλει έναν αγώνα για λόγους ασφαλείας. Ποιος είναι ο λόγος ασφαλείας; Αυτά είναι για άλλη ώρα.



Εμείς ως Παναθηναϊκός παραχωρούμε απόψε το ΟΑΚΑ, που έχουμε ρίξει 25 εκατομμύρια ευρώ. Παραχωρούμε το ΟΑΚΑ δωρεάν στον Ολυμπιακό να έρθει να παίξει. Σοβαρά μιλάω. Ελάτε να παίξετε στο ΟΑΚΑ. Σας το κάνω δώρο».

