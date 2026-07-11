Ο Ρόδρι αποτέλεσε για ακόμη μία φορά τον «εγκέφαλο» της Ισπανίας στη μεσαία γραμμή, συμβάλλοντας καθοριστικά στη νίκη με 2-1 επί του Βελγίου και στην πρόκριση της «ρόχα» στα ημιτελικά του Μουντιάλ 2026.

Η παρουσία του Ισπανού χαφ αποτυπώνεται με τον πλέον χαρακτηριστικό τρόπο σε ένα εντυπωσιακό στατιστικό της Opta. Ο Ρόδρι έχει πραγματοποιήσει 62 πάσες που έσπασαν τις αντίπαλες γραμμές στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου, τις περισσότερες από οποιονδήποτε άλλο ποδοσφαιριστή σε μία διοργάνωση μετά τον Τόνι Κρόος το 2014.

Ο Γερμανός μέσος είχε καταγράψει επίσης 62 τέτοιες μεταβιβάσεις στο Μουντιάλ της Βραζιλίας, όπου οδήγησε τη Γερμανία στην κατάκτηση του τροπαίου. Δώδεκα χρόνια αργότερα, ο Ρόδρι ισοφάρισε την επίδοσή του, έχοντας μάλιστα μπροστά του τουλάχιστον ακόμη έναν αγώνα για να δημιουργήσει νέο ρεκόρ.

Οι πάσες που διασπούν τις αντίπαλες γραμμές αποτελούν ένα από τα πλέον χαρακτηριστικά στοιχεία του παιχνιδιού του. Ο μέσος της Μάντσεστερ Σίτι δεν περιορίζεται στην ασφαλή κυκλοφορία της μπάλας, αλλά αναζητά συνεχώς κάθετες μεταβιβάσεις που μεταφέρουν το παιχνίδι σε πιο επικίνδυνες περιοχές και δημιουργούν προϋποθέσεις επίθεσης.

Απέναντι στο Βέλγιο, ο Ρόδρι είχε ξανά τον έλεγχο του ρυθμού από τον άξονα, βοηθώντας την Ισπανία να διατηρήσει την κατοχή και να πιέσει την αντίπαλη άμυνα. Οι «κόκκινοι διάβολοι» κατάφεραν να ισοφαρίσουν πριν από το ημίχρονο, όμως η ομάδα του Λουίς ντε λα Φουέντε βρήκε τη λύση στο 88ο λεπτό με τον Μικέλ Μερίνο.

Η Ισπανία θα αντιμετωπίσει τη Γαλλία στον ημιτελικό, με τον Ρόδρι να έχει την ευκαιρία να ξεπεράσει την επίδοση του Κρόος και να γράψει τη δική του ξεχωριστή σελίδα στην ιστορία του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

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