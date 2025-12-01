Το συναίσθημα επικράτησε και ο Κωνσταντίνος Καρέτσας επέλεξε να αγωνιστεί με την εθνική Ελλάδας, όπως δήλωσε ο ίδιος σε συνέντευξή του στο Athletic. Ο 18χρονος μεσοεπιθετικός της Γκενκ τόνισε πως στο πλάνο καριέρας του είναι να αγωνιστεί σύντομα σε ένα μεγάλο πρωτάθλημα, με προτίμηση στο ισπανικό. Αναλυτικά, ο διεθνής άσος μίλησε για:



-την πορεία της καριέρας του και τα επόμενα βήματα: «Με τον πατέρα μου χαράξαμε με ακρίβεια τη διαδρομή μου. Πρώτα να καθιερωθώ στο Βέλγιο και μετά να πάω σε μια ομάδα, φέτος, του χρόνου, θα δούμε. Αλλά πηγαίνει όπως το σχεδιάσαμε».

-το πρωτάθλημα που θα προτιμούσε να παίξει: «Δεν έχω κάποια προτίμηση. Με τη σωστή νοοτροπία, μπορώ να τα καταφέρω παντού. Αν έπρεπε να διαλέξω, προτιμώ τη La Liga, αλλά θα πήγαινα οπουδήποτε, σε οποιονδήποτε μεγάλο σύλλογο. Εξαρτάται από το τι θα υπάρξει εκείνη τη στιγμή».



-το πώς τον βοήθησε το διάστημα που έμεινε πέρσι στον πάγκο: «Άλλαξα τη νοοτροπία μου. Από το να είμαι εντάξει με το να είμαι μέτριος, στο να θέλω να είμαι ο καλύτερος».



-τη διαχείριση των συναισθημάτων: «Στο ποδόσφαιρο έχεις 60% κακές στιγμές και 40% καλές. Αλλά οι καλές δεν συγκρίνονται. Για αυτό στις κακές πρέπει απλώς να συνεχίζεις. Δεν θα περάσω όλο μου το απόγευμα βλέποντας ποδόσφαιρο».



-τις θυσίες της οικογένειάς του και τον αδερφό του: «Έκαναν θυσίες οι γονείς μου. Είχα την καλύτερη παιδική ηλικία. Ο αδερφός μου είναι πιο ψηλός, πιο δυνατός και πιο γρήγορος από μένα στα 12. Ελπίζω να γίνει ακόμη καλύτερος».

-την απόφαση να παίξει σε επίπεδο Ανδρών με την Ελλάδα: «Κάθε φορά που έπαιζα με το Βέλγιο ένιωθα τιμή, αλλά υπήρχε πάντα ένα περίεργο συναίσθημα. Ήξερα ότι νιώθω περισσότερο Έλληνας».



-το αν προτιμά να βάζει γκολ ή να δίνει ασίστ: «Η ασίστ μού δίνει μεγάλη χαρά. Μπορείς να ανεβάσεις έναν συμπαίκτη που περνά δύσκολη περίοδο. Τον βοηθάς, νιώθει καλύτερα, και αυτό είναι υπέροχο. Το γκολ είναι ασύγκριτο, αλλά η ασίστ αξίζει το ίδιο».



-τα πρώτα του ποδοσφαιρικά ινδάλματα: «Από τότε που περπατούσα, είχα μπάλα στα πόδια. Ο πατέρας μου με ενθάρρυνε. Έβλεπα Μέσι, Ροναλντίνιο, Νεϊμάρ, Ρονάλντο το ‘φαινόμενο’… Οι περισσότεροι προπονητές μου έλεγαν να σταματήσω τη ντρίμπλα. Ο πατέρας μου είπε: ‘Μην το κάνεις ποτέ’. Και δεν το έκανα. Αν το προσπαθήσεις τρεις φορές και αποτύχεις, αλλά την τέταρτη η ομάδα σκοράρει, κανείς δεν θυμάται τις άλλες τρεις».

