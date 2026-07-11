Έρευνα για το κατά πόσο οι δραστηριότητες του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump), στον χώρο των κρυπτονομισμάτων ενδέχεται να δημιουργούν ζητήματα εθνικής ασφάλειας, ζητούν κορυφαίοι Δημοκρατικοί γερουσιαστές, εντείνοντας την πίεση προς τη Ρεπουμπλικανική πτέρυγα.

Σε κοινή τους ανακοίνωση την Παρασκευή, υψηλόβαθμα στελέχη των Δημοκρατικών στη Γερουσία κάλεσαν τις αρμόδιες επιτροπές να εξετάσουν τις οικονομικές σχέσεις του Αμερικανού προέδρου με τον κλάδο των crypto, μετά τη δημοσιοποίηση της τελευταίας οικονομικής του δήλωσης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα την περασμένη εβδομάδα, ο Τραμπ φέρεται να έχει αποκομίσει τουλάχιστον 1,4 δισ. δολάρια από δραστηριότητες που σχετίζονται με τα κρυπτονομίσματα. Οι Δημοκρατικοί υποστηρίζουν ότι τα οικονομικά αυτά οφέλη εγείρουν σοβαρά ερωτήματα περί σύγκρουσης συμφερόντων, καθώς ο πρόεδρος προωθεί πολιτικές που επηρεάζουν άμεσα τον συγκεκριμένο κλάδο.

Την ανακοίνωση συνυπογράφουν οι γερουσιαστές Ελίζαμπεθ Γουόρεν, Ρίτσαρντ Μπλουμεντάλ, Γκάρι Πίτερς, Ντικ Ντάρμπιν και Ρον Γουάιντεν, οι οποίοι είναι οι επικεφαλής Δημοκρατικοί στις επιτροπές Τραπεζών, Ερευνών, Εσωτερικής Ασφάλειας, Δικαιοσύνης και Οικονομικών της Γερουσίας.

Όπως αναφέρουν, οι νέες αποκαλύψεις ενισχύουν τις ανησυχίες ότι ο πρόεδρος ασκεί πιέσεις στο Κογκρέσο για την προώθηση νομοθεσίας που ευνοεί τη βιομηχανία των κρυπτονομισμάτων, από την οποία ο ίδιος αποκομίζει σημαντικά οικονομικά οφέλη. Παράλληλα, επικρίνουν την κυβέρνηση για κινήσεις που, όπως υποστηρίζουν, χαλαρώνουν το ρυθμιστικό πλαίσιο και αποδυναμώνουν τους μηχανισμούς επιβολής του νόμου στον συγκεκριμένο τομέα.

Η απάντηση του Λευκού Οίκου

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Άννα Κέλι, απέρριψε τις αιτιάσεις των Δημοκρατικών, κάνοντας λόγο για «την ίδια, κουρασμένη αφήγηση» που, όπως είπε, προβάλλεται εδώ και χρόνια κατά του Ντόναλντ Τραμπ, της οικογένειάς του και της κυβέρνησής του.

«Δεν υπάρχουν συγκρούσεις συμφερόντων», τόνισε χαρακτηριστικά.

Από την πλευρά του, εκπρόσωπος της Επιτροπής Δικαιοσύνης της Γερουσίας παρέπεμψε σε επιστολή του προέδρου της επιτροπής, Τσακ Γκράσλεϊ, με ημερομηνία 9 Ιουλίου. Σε αυτήν, ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής υποστηρίζει ότι εφαρμόζει διαχρονικά την ίδια προσέγγιση στον κοινοβουλευτικό έλεγχο, ανεξαρτήτως κυβέρνησης, ενώ κατηγορεί τους Δημοκρατικούς ότι δεν επέδειξαν αντίστοιχο ενδιαφέρον για τις επιχειρηματικές δραστηριότητες του πρώην προέδρου Τζο Μπάιντεν και της οικογένειάς του.

Οι Δημοκρατικοί ζητούν επίσης να διερευνηθεί κατά πόσο τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ή άλλα άγνωστα τρίτα μέρη ενδέχεται να έχουν ασκήσει επιρροή στις αποφάσεις του προέδρου.

Η αντιπαράθεση εκτυλίσσεται την ώρα που στο Κογκρέσο συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για το νομοσχέδιο CLARITY (H.R. 3633), το οποίο προβλέπει τη δημιουργία νέου πλαισίου ρύθμισης της αγοράς κρυπτονομισμάτων και υποστηρίζεται από τον Λευκό Οίκο και τους Ρεπουμπλικάνους. Δημοκρατικοί, με επικεφαλής την Ελίζαμπεθ Γουόρεν, υποστηρίζουν ότι το νομοσχέδιο εξυπηρετεί κυρίως τα συμφέροντα της βιομηχανίας των crypto.

Πηγή: skai.gr

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