Euro2024: Και στο τέλος τη… γλιτώνει η Γερμανία, χαμογέλασε και η Ελβετία!

Λύτρωση στο τέλος για τη Γερμανία. Η Ελβετία βρέθηκε μία ανάσα από σπουδαία νίκη (και την πρώτη θέση) στη Φρανκφούρτη, αλλά η ομάδα του Νάγκελσμαν κρατούσε το καλό για το τέλος. Με κεφαλιά του Φίλκρουγκ στο 90’+2’ ισοφάρισε για το τελικό 1-1 και χάρισε στην ομάδα του την κορυφή, την οποία κρατούσε σφιχτά η αντίπαλος.

Το σκορ είχε ανοίξει ο Εντόι στο 28ο λεπτό με προβολή, ενώ στο 17’ ακυρώθηκε τέρμα του Άντριχ (για φάουλ του Μουσιάλα). Πάντως και η ομάδα του Γιακίν έφυγε με χαμόγελο απ’ το γήπεδο, καθώς εξασφάλισε την πρόκριση στα νοκ-άουτ του Euro 2024 ως δεύτερη.



Στο μυαλό του κόουτς

Με 3-4-3 παρατάχθηκε η Ελβετία. Στο τέρμα ήταν ο Ζόμερ, ενώ Σαρ, Ακάντζι και Ροντρίγκεζ αποτελούσαν την τριάδα στην άμυνα, με τους Βίντμερ, Φρόιλερ, Τσάκα και Έμπισερ εκείνη στα χαφ. Στην επίθεση Εντόι, Ρίντερ και Εμπολό.

Με 4-2-3-1 οι Γερμανοί. Ο Νόιερ ήταν κάτω από τα δοκάρια, Ρίντιγκερ και Τα στα στόπερ, ενώ Κίμιχ και Μίτελστεντ στις θέσεις των μπακ. Στα χαφ το δίδυμο ήταν οι Άντριχ και Κρόος, με τους Μουσιάλα, Γκιντογκάν και Βιρτς να είναι η μεσοεπιθετική τριάδα. Στην κορυφή ήταν ο Χάβερτζ.

Το ματς

Σε τρία μέρη χωρίζεται το πρώτο ημίχρονο. Η Γερμανία μπήκε πιο καλά, έχοντας την πρωτοβουλία των κινήσεων και την κυκλοφορία της μπάλας, δίχως να νιώθει πίεση μέχρι το 1-0. Στο 2’ απείλησε, με τον Γκιντογκάν να χώνεται ανάμεσα σε δύο αντιπάλους, αλλά ο Σαρ τον έκοψε πριν εκτελέσει και παραχώρησε κόρνερ, που έφερε την κεφαλιά του Χάβερτζ, αλλά ο Ζόμερ ήταν σε ετοιμότητα. Ο επιθετικός της Άρσεναλ φώναξε λίγο μετά για πέναλτι.

Στο 17’ η Γερμανία πανηγύρισε γκολ με μακρινό σουτ του Άντριχ, το οποίο αιφνιδίασε τον Ζόμερ, αλλά εν τέλει παρέμεινε το 0-0. Αφού είχε προηγηθεί φάουλ του Μουσιάλα στον Έμπισερ.

Σε ένα σημείο στο οποίο δεν… μύριζε γκολ από πλευράς της, η Ελβετία έκανε το 1-0. Ο Ρίντερ έκανε τη σέντρα από τα αριστερά και ο Εντόι την προβολή, προλαβαίνοντας την έξοδο του Νόιερ, με αποτέλεσμα να στείλει την μπάλα στα δίχτυα στο 28’. Σε μία οριακή φάση, αλλά ήταν καλυμμένος. Από εκεί και μετά μεταμορφώθηκε επιθετικά η ομάδα του Γιακίν που έψαξε στα καπάκια το 2-0. Δύο λεπτά, ο Τσάκα με κάθετη πίσω από τη σέντρα βρήκε τον Εντόι, ο οποίος ξέφυγε του Ρίντιγκερ και με διαγώνιο σουτ έστειλε την μπάλα λίγο έξω.

Η Γερμανία δεν υπήρχε σε αυτό το διάστημα, αλλά σταδιακά ανέκαμψε, έφερε την κατοχή της μπάλας στο 61%-39% υπέρ της και βρήκε τις φάσεις για να ισοφαρίσει, δίχως να πετύχει τον στόχο της. Στο 41’, ο Κρόος σέντρα από τα αριστερά, ο Ρίντιγκερ έκανε σκαστή κεφαλιά από καλή θέση, αλλά υπό πίεση και αστόχησε. Αμέσως μετά σπατάλησε νέα ευκαιρία. Ο Μουσιάλα ξεδίπλωσε την κόντρα της «μανσάφτ» και μοίρασε στον Χάβερτς που από εξαιρετική θέση έκανε κακό σουτ, στέλνοντας την μπάλα ψηλά.

