Οριστικό: Στις 22:00 μετατέθηκε η σέντρα στο Φέγενορντ – Παναθηναϊκός

Αν και πέρασε από… χίλια κύματα, λόγω και των έντονων καιρικών φαινομένων, αλλά και του πορτοκαλί συναγερμού στο Ρότερνταμ, τελικά η αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τη Φέγενορντ θα διεξαχθεί κανονικά, την ημέρα που είχε εξ αρχής προγραμματιστεί.

Η μπάλα θα τσουλήσει στο χορτάρι του «De Kuip» στις 22:00 (ώρα Ελλάδας), όπως ανακοίνωσε επίσημα η ολλανδική ομάδα, με τη συγκεκριμένη ώρα να είναι η τρίτη διαφορετική από αυτές που εξετάστηκαν για το ματς.

Από τις 19:45 είχε μεταφερθεί στις 17:30, αλλά η καταιγίδα «Μπέντζαμιν» θα έφτανε τελικά εκείνες τις ώρες στην πόλη.

Έπειτα από δύσκολες και πολύωρες διαβουλεύσεις, συμφωνήθηκε να γίνει η σέντρα στο παιχνίδι στις 22:00, ώρα Ελλάδας (21:00, τοπική), κανονικά με κόσμο στις εξέδρες.

Περίπου 3.000 Έλληνες οπαδοί έχουν βρεθεί στο πλευρό του «τριφυλλιού» στο Ρότερνταμ και από τις μεσημεριανές ώρες, παρά και τα έντονα καιρικά φαινόμενα, στους δρόμους έδιναν το δικό τους χρώμα, περιμένοντας κι εκείνοι την απόφαση για την αναμέτρηση.

Η Φέγενορντ λίγο μετά τις 15:00 ανήρτησε επίσημα την ενημέρωση για την απόφαση να γίνει το παιχνίδι.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.