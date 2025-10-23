Στον αέρα, λόγω… «Μπέντζαμιν», βρίσκεται η διεξαγωγή της αναμέτρησης του Παναθηναϊκού με τη Φέγενορντ.

Για την ακρίβεια, αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη σύσκεψη της UEFA με θέμα την αναβολή του σημερινού (23/10) αγώνα!

Συγκεκριμένα, όπως ενημέρωσαν οι ολλανδικές Αρχές, υπάρχει νεότερη πρόβλεψη για την κακοκαιρία, όπου αναφέρεται ότι στις 5μμ τοπική ώρα το Ρότερνταμ μπαίνει σε πορτοκαλί συναγερμό.

Όπερ σημαίνει ότι απαγορεύεται για λόγους ασφαλείας η κυκλοφορία οχημάτων, κάτι που επηρεάζει προφανώς και το παιχνίδι του «Ντε Κάιπ» και πλέον βρισκόμαστε σε αναμονή των εξελίξεων…

