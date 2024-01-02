Λογαριασμός
Οριστική συμφωνία Άρη με Φετφατζίδη για 1,5 χρόνο

Στην τελική ευθεία έχει μπει η επιστροφή του Γιάννη Φετφατζίδη στον Άρη, αφού οι δύο πλευρές έδωσαν τα χέρια για τον επόμενο ενάμιση χρόνο

Φετφατζίδης

Παίκτης του Άρη πρέπει να θεωρείται από σήμερα ο Γιάννης Φετφατζίδης. Οι δύο πλευρές τα έχουν βρει σε όλα και έχουν συμφωνήσει να συνεργαστούν για τον επόμενο ενάμιση χρόνο.

Απομένουν, πλέον, μόνο τα τυπικά για την ολοκλήρωση της μεταγραφής, με τον 33χρονο εξτρέμ να αναμένεται στη Θεσσαλονίκη άμεσα για να περάσει τα απαραίτητα ιατρικά τεστ και να υπογράψει.

Θυμίζουμε πως ο Γιάννης Φετφατζίδης είχε αγωνιστεί ξανά στον Άρη τη σεζόν 2019-20, μετρώντας 45 εμφανίσεις με επτά γκολ. Στη συνέχεια, αναχώρησε για Κατάρ, όπου αγωνίστηκε σε Αλ Κορ και Αλ Σαλίγια, επέστρεψε στην Ευρώπη για την ιταλική Σπαλ, ενώ ξεκίνησε τη φετινή σεζόν στον ΑΠΟΕΛ, όπου δεν βρήκε τον χρόνο συμμετοχής που ήθελε.

Πηγή: sport-fm.gr

Άρης ποδόσφαιρο
