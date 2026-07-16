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Οριστικά «κανονιέρης» ο Τζόλης, έδωσε τα χέρια με την Μπριζ η Άρσεναλ

Επιβεβαιώνεται η σπουδαία μεταγραφή για τον Έλληνα μεσοεπιθετικό - απόρροια της εξωφρενικής σεζόν με την Μπριζ με 22 γκολ και 29 ασίστ - και από άλλα Μέσα

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Στην Άρσεναλ ο Τζόλης

Ο Χρήστος Τζόλης γίνεται «κανονιέρης»! Όπως αναπαράγεται εδώ και καιρό από τα αγγλικά ΜΜΕ ο Έλληνας μεσοεπιθετικός αποτελεί βασικό στόχο των Λονδρέζων και το «φλερτ» φαίνεται ότι καταλήγει σε... γάμο!

Όπως λοιπόν αναφέρει η Athletic και ο Ντέιβιντ Όρνστεϊν, ο 24χρονος ποδοσφαιριστής βρίσκεται με το ενάμισι πόδι στο "Emirates", αφού οι πρωταθλητές Αγγλίας, έχουν δώσει τα χέρια με την Κλαμπ Μπριζ, προκειμένου να τον κάνουν δικό τους.

Η συμφωνία για τον 24χρονο αριστερό εξτρέμ ολοκληρώθηκε στην τιμή των 40 εκατ. ευρώ, ποσό το οποίο είχε ορίσει η βελγική ομάδα! Έτσι, όπως όλα δείχνουν ο Τζόλης επιστρέφει στο νησί δυο χρόνια μετά την τυπική αποχώρησή του από την Νόριτς στην οποία και πήρε μεταγραφή το 2021, έναντι 11 εκατ. ευρώ από τον ΠΑΟΚ!
 

Πηγή: sport-fm.gr

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TAGS: Χρήστος Τζόλης Άρσεναλ
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