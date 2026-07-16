Νέο βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή της εμπρηστικής επίθεσης στο υποκατάστημα της Marfin, στις 5 Μαΐου 2010 φέρνει στη δημοσιότητα ο ΣΚΑΪ.

Το νέο βίντεο προέρχεται από κάμερα που δείχνει την είσοδο του υποκαταστήματος, στην οποία καταγράφεται ακριβώς η στιγμή της επίθεσης με την πρώτη μολότοφ.

Η εικόνα μας δείχνει τη λάμψη από την έκρηξη της μολότοφ, η οποία πέφτει μέσα στο υποκατάστημα αμέσως μετά τη συντριβή της τζαμαρίας.

Δείτε το βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή της επίθεσης:

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Αμέσως μετά την έκρηξη και τη λάμψη, ακολουθεί ένα κύμα κανιού και πανικός στους εγκλωβισμένους του υποκαταστήματος.

Έξω από το υποκατάστημα της τράπεζας επικρατεί το απόλυτο χάος, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη η καταδρομική επίθεση των κουκουλοφόρων και η «βροχή» από μολότοφ και αντικείμενα.

Με αφορμή τη σύλληψη τριών ατόμων ως ύποπτοι για εμπλοκή στη φονική επίθεση στο υποκατάστημα της Marfin την αποφράδα εκείνη ημέρα, έρχονται στη δημοσιότητα συγκλονιστικές στιγμές και εικόνες, ενώ ξυπνούν μνήμες μίας περιόδου και γεγονότων που έχουν καταγραφεί ως τις πιο μαύρες σελίδες στη σύγχρονη ιστορία της χώρας.





Πηγή: skai.gr

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