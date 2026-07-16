Στο Μουντιάλ του 1990 είχε δημιουργηθεί ένα... μίνι θέμα στη γειτονική Ιταλία, καθώς κάποιοι Ναπολιτάνοι δεν έδειξαν να στεναχωριούνται που ο Ντιέγκο Μαραντόνα ευστοχούσε στη διαδικασία των πέναλτι, απέναντι στη «σκουάντρα ατζούρα». Ήταν τόση η λατρεία για τον Ντιέγκο, που κάποιοι μπέρδεψαν την εθνική τους ταυτότητα με την οπαδική.

Ωστόσο, ο άνθρωπος που διαχειρίζεται τα social media της Τσέλσι, μάλλον ξεχάστηκε.

Κατά τη διάρκεια του ημιτελικού αγώνα Αγγλία-Αργεντινή και στην ισοφάριση του Έντσο Φερνάντες, ακολούθησε τις οδηγίες που του είχαν δοθεί. Έκανε πανηγυρική ανάρτηση του τέρματος της Αργεντινής, καθώς αυτό σημειώθηκε από παίκτη της Τσέλσι. Μόνο που το γκολ αυτό μπήκε κόντρα στην Εθνική Αγγλίας. Οι αντιδράσεις δεν είχαν τελειωμό, αλλά το κακό είχε γίνει.

Πηγή: skai.gr

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