Βήμα για τη μετακίνησή του στην Άρσεναλ φαίνεται ότι έκανε ο Χρήστος Τζόλης.

Όπως αναφέρει ο έγκυρος ρεπόρτερ, Νικολό Σκίρα, ο Έλληνας επιθετικός έδωσε τα χέρια με τους πρωταθλητές Αγγλίας. Πλέον οι «κανονιέρηδες» καλούνται να τα βρουν με την Κλαμπ Μπριζ ώστε να κάνουν δικό τους τον 24χρονο άσο.

«Ο Τζόλης συμφώνησε στους προσωπικούς λόγους για συμβόλαιο έως το 2031 έναντι 3 εκατ. ετησίως με την Άρσεναλ, η οποία είναι τώρα έτοιμη να κάνει πρόταση στην Κλαμπ Μπριζ για να αποκτήσει τον Έλληνα εξτρέμ, ο οποίος παρακολουθείται από τους σκάουτερ της Άστον Βίλα από τον περασμένο Φεβρουάριο», τονίζει ο Ιταλός.

Ο Τζόλης αγωνίζεται στην Μπριζ από το 2024 (όταν και πήρε μεταγραφή από τη Νόριτς) και σε αυτό το διάστημα μετράει 108 συμμετοχές, 43 γκολ και 45 ασίστ.

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