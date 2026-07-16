Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Στην Επιτροπή Αναφορών (PETI) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου συζητήθηκε η αναφορά για τους διωγμούς των Χριστιανών στη Συρία, πρωτοβουλία του ευρωβουλευτή της ΝΔ και του ΕΛΚ, κ. Φρέντη Μπελέρη.

Ο αναφέρων από την Ένωση Ελλήνων του Λεβάντε εξέφρασε ανησυχία για την επιδείνωση της ασφάλειας των χριστιανικών και άλλων θρησκευτικών κοινοτήτων στη Συρία, ιδιαίτερα στην περιοχή Χάμα.

Τονίστηκαν τα πρόσφατα περιστατικά βίας, στοχευμένες επιθέσεις σε εκκλησίες και ο εκφοβισμός αμάχων, που έχουν αυξήσει το φόβο στους τοπικούς χριστιανικούς πληθυσμούς, με έμφαση στον ρόλο των κρατών-μελών της ΕΕ, κυρίως Ελλάδας και Κύπρου, ως κράτη αναφοράς για τους πολίτες αυτών των κοινοτήτων.

αναφορά για τους διωγμούς που υφίστανται οι Χριστιανοί της Συρίας συζητήθηκε σήμερα στην Επιτροπή Αναφορών (PETI) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με πρωτοβουλία του ευρωβουλευτή της ΝΔ και του ΕΛΚ, κ. Φρέντη Μπελέρη,

Σύμφωνα με σχετικό δελτίο τύπου ο αναφέρων (petitioner) εκ μέρους της Ένωσης Ελλήνων του Λεβάντε (Levantine Greek Association) εξέφρασε τη βαθιά του ανησυχία για τη διαρκώς επιδεινούμενη κατάσταση ασφάλειας που επηρεάζει τις χριστιανικές και άλλες θρησκευτικές κοινότητες σε περιοχές της Συρίας, και ιδίως στην περιοχή της Χάμα.

Συγκεκριμένα, στην αναφορά του τόνισε πως τα πρόσφατα περιστατικά βίας, καταστροφής περιουσιών, στοχευμένων επιθέσεων κατά εκκλησιών και άλλων χώρων χριστιανικής λατρείας, καθώς και ο εκφοβισμός αμάχων έχουν εντείνει σημαντικά το αίσθημα φόβου μεταξύ των τοπικών χριστιανικών πληθυσμών, συμπληρώνοντας πως «είναι σημαντικό ότι στις κοινότητες αυτές περιλαμβάνονται και πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για πολλούς εκ των οποίων κράτη-μέλη -και ιδίως η Ελλάδα και η Κύπρος- αποτελούν το κράτος αναφοράς τους».

Ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής Αναφορών, κ. Μπελέρης, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, είπε πως «οι χριστιανικές κοινότητες της Συρίας αποτελούν κομμάτι της ιστορίας της περιοχής εδώ και χιλιάδες χρόνια. Δυστυχώς, οι διωγμοί, τα βασανιστήρια, και οι δολοφονίες που βιώνουν σήμερα είναι πρωτόγνωρες ακόμη και για την πολύπαθη ιστορία της περιοχής. Οικογένειες βλέπουν τις εκκλησίες τους να βεβηλώνονται, τα σπίτια τους να καταστρέφονται και το δικαίωμά τους στη θρησκευτική ελευθερία να καταπατάται βάναυσα».

«Έχουμε ολιγωρήσει, δυστυχώς, ως Ευρωπαϊκή Ένωση να δράσουμε αποφασιστικά για την προστασία του ιερού δικαιώματος στη ζωή, στη θρησκευτική ελευθερία, και στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Διότι οι αξίες αυτές δεν μπορούν να διαφυλάσσονται μόνο εντός των συνόρων μας», υπογράμμισε.

Μάλιστα, ο κ. Μπελέρης κάλεσε την Επιτροπή Αναφορών να οργανώσει «επίσημη αποστολή διερεύνησης στην περιοχή», προσθέτοντας πως πρέπει «να ζητήσουμε από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης να ενισχύσει τις διπλωματικές τις προσπάθειες, και να διασφαλίσουμε ότι κάθε ευρωπαϊκή στήριξη προς τη Συρία θα συνοδεύεται από πραγματικές εγγυήσεις για την προστασία της θρησκευτικής ελευθερίας και των χριστιανικών κοινοτήτων».

«Η σιωπή δεν είναι ουδετερότητα. Όταν άνθρωποι διώκονται για την πίστη τους, η σιωπή γίνεται συνενοχή. Ας στείλουμε σήμερα ένα ξεκάθαρο μήνυμα: Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν εγκαταλείπει όσους θέλουν να ζουν με αξιοπρέπεια και να υπερασπίζονται την πίστη τους στον τόπο τους», κατέληξε χαρακτηριστικά.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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