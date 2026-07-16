Θετική είναι η πρώτη αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εφαρμογή του νέου Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το 'Ασυλο στην Ελλάδα. Η Επιτροπή διαπιστώνει ότι η χώρα «έχει αρχίσει να διορθώνει πρακτικές του παρελθόντος», επιδεικνύοντας ετοιμότητα για την αποτελεσματική εφαρμογή των νέων κανόνων κατανομής ευθύνης.

Η πρώτη αξιολόγηση της Επιτροπής καλύπτει το διάστημα από τις 12 Ιουνίου έως τις 7 Ιουλίου και αφορά τα κράτη-μέλη που βρίσκονται υπό μεταναστευτική πίεση (Ελλάδα, Κύπρος, Ιταλία και Ισπανία).

Ειδικότερα για την Ελλάδα, η Επιτροπή αναφέρει ότι «τα μέτρα που έχει λάβει μέχρι σήμερα δείχνουν ότι η χώρα έχει αρχίσει να διορθώνει τις πρακτικές του παρελθόντος, αποδεικνύοντας την ετοιμότητά της να διασφαλίσει την αποτελεσματική εφαρμογή των κανόνων ευθύνης». Επισημαίνεται, επίσης, ότι η Ελλάδα έχει επιδείξει «σταθερή δέσμευση» και έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο στην προετοιμασία για την εφαρμογή του Συμφώνου, ενώ παράλληλα, έχει ολοκληρωθεί το αναγκαίο νομοθετικό πλαίσιο, έχουν εκπονηθεί επιχειρησιακές οδηγίες και έχουν πραγματοποιηθεί εκπαιδεύσεις των αρμόδιων υπηρεσιών.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην ενίσχυση της Εθνικής Μονάδας Δουβλίνου, η οποία διαθέτει πλέον 69 υπαλλήλους, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η πρόσληψη ακόμη 116 εργαζομένων προκειμένου να αυξηθεί η δυνατότητα διαχείρισης των υποθέσεων που προβλέπει το νέο σύστημα.

Στο τεχνικό επίπεδο, επισημαίνεται ότι η Ελλάδα έχει ολοκληρώσει τη σύνδεση των εθνικών της συστημάτων με το νέο Eurodac και έχει αναβαθμίσει τα πληροφοριακά της συστήματα για την καλύτερη διαχείριση των υποθέσεων και την τήρηση των νέων προθεσμιών.

Η Επιτροπή επισημαίνει ακόμη ότι, κατά τις πρώτες εβδομάδες εφαρμογής του Συμφώνου, οκτώ κράτη-μέλη υπέβαλαν προς την Ελλάδα αιτήματα ή κοινοποιήσεις στο πλαίσιο των νέων κανόνων για τη μεταφορά της ευθύνης εξέτασης αιτήσεων ασύλου. Σύμφωνα με την αξιολόγηση της Επιτροπής, η Ελλάδα έχει εγκαταλείψει την προηγούμενη πρακτική να μην αποδέχεται την ευθύνη στις περιπτώσεις όπου αυτή της αναλογεί βάσει των ευρωπαϊκών κανόνων και δεν έχει απορρίψει κανένα αίτημα για λόγους που δεν προβλέπονται από τον νέο Κανονισμό.

Η Επιτροπή υπενθυμίζει επίσης ότι, σύμφωνα με την ανακοίνωσή της του 2025 για τη διαχείριση της μετανάστευσης στην Ελλάδα, δεν διαπιστώνονται συστημικές ελλείψεις στο σύστημα ασύλου και υποδοχής της ηπειρωτικής χώρας που να συνεπάγονται κίνδυνο απάνθρωπης ή εξευτελιστικής μεταχείρισης. Ως εκ τούτου, οι μεταφορές αιτούντων άσυλο προς την Ελλάδα στο πλαίσιο του Κανονισμού του Δουβλίνου θα πρέπει να πραγματοποιούνται όπως και προς τα υπόλοιπα κράτη-μέλη, χωρίς να απαιτούνται οι εξατομικευμένες εγγυήσεις που είχε συστήσει η Επιτροπή το 2016.

Για τις υπόλοιπες χώρες που αξιολογήθηκαν, η Επιτροπή αναφέρει ότι στην Κύπρο και την Ισπανία η εφαρμογή των νέων κανόνων κρίνεται ήδη επαρκής, ενώ η Ιταλία έχει προχωρήσει σημαντικά στην προετοιμασία της, αλλά απαιτούνται ακόμη συγκεκριμένα βήματα ώστε να καταστούν πλήρως λειτουργικές οι μεταφορές αιτούντων άσυλο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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