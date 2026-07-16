Πολύ άσχημα τα μαντάτα στον Παναθηναϊκό αναφορικά με τους δύο τραυματισμούς που προέκυψαν το τελευταίο διάστημα.

Συγκεκριμένα, το σοκ ήρθε μαζί με τα αποτελέσματα από τη μαγνητική του Σβέριρ Ίνγκασον, η οποία έδειξε ότι ο Ισλανδός στόπερ υπέστη ολική ρήξη χιαστού στο δεξί γόνατο.

Θυμίζουμε ότι ο 32χρονος στόπερ τραυματίστηκε στο 112’ του χθεσινού φιλικού του «τριφυλλιού» με τη Ραπίντ Βιέννης και αποχώρησε υποβασταζόμενος από το γήπεδο…

Παράλληλα, νοκ άουτ για διάστημα ενάμισι μήνα θα κληθεί να μείνει και ο Ντάβιντε Καλάμπρια, που έχει υποστεί ρήξη στον έξω πλάγιο σύνδεσμο.

Ο Ιταλός δεξιός μπακ είχε αισθανθεί ενοχλήσεις στο συγκεκριμένο σημείο στην τελευταία προπόνηση του Παναθηναϊκού πριν φύγει η αποστολή για την Αυστρία.

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