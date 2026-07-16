Εσθονία: Eντός των προσεχών μηνών οι παραδόσεις αμερικανικών οπλικών συστημάτων

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Οι παραδόσεις αμερικανικών οπλικών συστημάτων στην Εσθονία, που είχαν ανασταλεί λόγω του πολέμου εναντίον του Ιράν, αναμένονται να πραγματοποιηθούν εντός των προσεχών μηνών σύμφωνα με τον υπουργό Άμυνας Χάνο Πέφκουρ.

Τον Απρίλιο, αμερικανοί αξιωματούχοι είχαν ενημερώσει ευρωπαίους ομολόγους τους για ενδεχόμενες καθυστερήσεις στις παραδόσεις όπλων λόγω των αυξημένων αναγκών των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ στον πόλεμο κατά του Ιράν.

Ο εσθονός πρόεδρος Άλαρ Κάρις επιβεβαίωσε στα τέλη Απριλίου την πληροφορία για καθυστερήσεις στην παράδοση των πυραυλικών συστημάτων HIMARS στην Εσθονία.

Οι παραδόσεις αμερικανικών οπλικών συστημάτων στην Εσθονία, οι οποίες είχαν ανασταλεί προσωρινά λόγω του πολέμου εναντίον του Ιράν, αναμένονται εντός των προσεχών μηνών, δήλωσε σήμερα ο υπουργός Άμυνας Χάνο Πέφκουρ στην κρατική ραδιοτηλεόραση ERR.

Το πρακτορείο ειδήσεων Reuters είχε μεταδώσει τον Απρίλιο, επικαλούμενο καλά πληροφορημένες πηγές, ότι αμερικανοί αξιωματούχοι είχαν ενημερώσει ευρωπαίους ομολόγους τους ότι προγραμματισμένες παραδόσεις όπλων ενδέχεται να καθυστερήσουν λόγω των αυξημένων αναγκών για τις ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ εν μέσω του πολέμου εναντίον του Ιράν.

Ο εσθονός πρόεδρος Άλαρ Κάρις είχε επιβεβαιώσει στα τέλη Απριλίου ότι η χώρα του είχε ενημερωθεί για καθυστερήσεις στην παράδοση πυραυλικών συστημάτων HIMARS.

Ο υπουργός Άμυνας Χάνο Πέφκουρ δήλωσε σήμερα στην ERR ότι απομένει να συμφωνηθούν τεχνικές λεπτομέρειες ώστε να προγραμματιστεί η αποστολή αεροσκάφους για να τα παραλάβει.

Παρότι οι περισσότερες παραδόσεις αμερικανικών όπλων αναμένεται να προχωρήσουν σύντομα, εξακολουθεί να υπάρχει εκκρεμότητα σχετικά με τους αμερικανικής κατασκευής πυραύλους ATACMS, οι οποίοι χρησιμοποιούνται ευρέως στις στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν, διευκρίνισε ο υπουργός Άμυνας της Εσθονίας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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