Προς το Πανθεσσαλικό οδεύει η εντός έδρας αναμέτρηση της Εθνικής με τη Σερβία για την 6η και τελευταία αγωνιστική του Nations League μετά από απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΠΟ.

«Να οριστεί το Πανθεσσαλικό Στάδιο ως έδρα του αγώνα των Εθνικών Ομάδων Ανδρών Ελλάδα–Σερβία, υπό την προϋπόθεση της απαιτούμενης έγκρισης από την UEFA. Ο αγώνας θα διεξαχθεί στις 16 Νοεμβρίου για το UEFA Nations League.

Να οριστεί το Παγκρήτιο Στάδιο ως έδρα του αγώνα των Εθνικών Ομάδων Γυναικών Ελλάδα-Αγγλία, ο οποίος θα διεξαχθεί στις 9 Οκτωβρίου για τα Play -Offs του Παγκοσμίου Κυπέλλου Γυναικών 2027.

Εγκρίθηκε η συμμετοχή της Εθνικής Ομάδας Προπαίδων Κ-15 στη νέα αναπτυξιακή διοργάνωση της Διεθνούς Συνομοσπονδίας «FIFA U-15 World Cup and Festival 2026», που θα πραγματοποιηθεί στο Αζερμπαϊτζάν 22-31 Οκτωβρίου», αναφέρουν αναλυτικά οι αποφάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΠΟ.

Θυμίζουμε πως η πρεμιέρα του 2ου ομίλου για τη «γαλανόλευκη» κόντρα στη Σερβία (24/09, 21:45) θα διεξαχθεί στην έδρα του Ερυθρού Αστέρα, «Ράικο Μίτιτς» ενώ το παιχνίδι με τη Γερμανία για τη 2η αγωνιστική αναμένεται να γίνει στο «WWK Arena» του Άουγκσμπουργκ.

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