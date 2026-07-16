Παλαιό Φάληρο: Σύγκρουση τραμ με τρίκυκλο στην Ποσειδώνος - Τραυματίστηκε 9χρονο κοριτσάκι

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στη Λεωφόρο Ποσειδώνος στο ύψος της οδού Αιόλου στο Παλαιό Φάληρο, όταν συρμός του τραμ συγκρούστηκε με τρίκυκλο όχημα στο οποίο επέβαινε μια τριμελής οικογένεια: ο πατέρας, η μητέρα και η 9χρονη κόρη τους.
Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε το 9χρονο κοριτσάκι.
Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Αστυνομίας και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ενώ η Τροχαία διενεργεί προανάκριση για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το ατύχημα.
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