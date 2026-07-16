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Παλαιό Φάληρο: Σύγκρουση τραμ με τρίκυκλο στην Ποσειδώνος - Τραυματίστηκε 9χρονο κοριτσάκι

Στο ύψος της οδού Αιόλου στο Παλαιό Φάληρο - Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε το 9χρονο κοριτσάκι - Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Αστυνομίας 

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ΕΚΑΒ

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στη Λεωφόρο Ποσειδώνος στο ύψος της οδού Αιόλου στο Παλαιό Φάληρο, όταν συρμός του τραμ συγκρούστηκε με τρίκυκλο όχημα στο οποίο επέβαινε μια τριμελής οικογένεια: ο πατέρας, η μητέρα και η 9χρονη κόρη τους.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε το 9χρονο κοριτσάκι.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Αστυνομίας και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ενώ η Τροχαία διενεργεί προανάκριση για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το ατύχημα.

Πηγή: skai.gr

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TAGS: τραμ σύγκρουση τραυματίας Παλαιό Φάληρο τροχαίο
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