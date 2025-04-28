Η δυσαρέσκεια ήταν έντονη στις τάξεις των οπαδών της ΑΕΚ μετά τη νέα ήττα, τέταρτη σε ισάριθμα ματς στα playoffs, αυτή τη φορά από τον Ολυμπιακό στην OPAP Arena (0-2). Οι οργανωμένοι, μάλιστα, αποχώρησαν από το πέταλο αρκετά λεπτά πριν το τέλος της αναμέτρησης, σε ένδειξη διαμαρτυρίας. Και δεν έμειναν εκεί…

Αντιπροσωπεία της Original ζήτησε και μίλησε με τον Πέτρο Μάνταλο μετά τον αγώνα καλώντας τον πιο παλιό ποδοσφαιριστή της ομάδας να μεταφέρει στους υπόλοιπους τα σοβαρά παράπονα που υπάρχουν για τα αρνητικά αποτελέσματα και την αδυναμία της ομάδας να βγάλει αντίδραση και να βάλει τέλος στον κατήφορο.

Χρησιμοποιώντας σκληρή γλώσσα, αλλά χωρίς να παρεκτραπούν, οι οργανωμένοι έκαναν σαφές στον 33χρονο μέσο πως παρά τις ευθύνες που σίγουρα έχει και ο Μάριος Ηλιόπουλος και το κύμα οργής εναντίον του μεγαλομετόχου χθες στην OPAP Arena, η ευθύνη για το σερί ηττών βαραίνει πρώτα από όλα το αγωνιστικό τμήμα και δεν έχουν καμία δικαιολογία. Γι' αυτό και ζήτησαν ή μάλλον... απαίτησαν να υπάρξει αντίδραση, έστω και στις δύο τελευταίες αγωνιστικές των playoffs, προκειμένου να περιοριστεί η ζημιά στη φετινή καταστροφική σεζόν.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.