Παναθηναϊκός: 10 σερί ματς χωρίς νίκη εκτός έδρας-Απειλεί την επίδοση του 2021

Ο Παναθηναϊκός παραμένει χωρίς νίκη μακριά από το ΟΑΚΑ μέσα στο 2025. Η ήττα από τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα (2-1) έδωσε συνέχεια σε ένα σερί δέκα αγώνων εκτός έδρας, σε Ελλάδα και Ευρώπη, με απολογισμό επτά ήττες και τρεις ισοπαλίες. Η τελευταία νίκη των «πράσινων» μακριά από το γήπεδό τους ήταν 133 μέρες πίσω, στις 15 Δεκεμβρίου, όταν είχαν περάσει με 1-0 από τη Λιβαδειά με γκολ του Φώτη Ιωαννίδη.



Πλέον ο Παναθηναϊκός «απειλεί» την επίδοση του 2021, όταν είχε μείνει για 263 μέρες και για δώδεκα διαδοχικά ματς χωρίς νίκη εκτός έδρας. Τότε είχε ολοκληρώσει τη σεζόν 2020/21 με τέσσερις ήττες και τέσσερις ισοπαλίες εκτός έδρας, ενώ άρχισε το 2021/22 με τρεις ήττες και μία ισοπαλία, μέχρι να κερδίσει τον Ατρόμητο στο Περιστέρι για το Κύπελλο (0-1) στις 27 Οκτωβρίου 2021, με την προηγούμενη νίκη να είναι πάλι απέναντι στον Ατρόμητο, στις 6 Φεβρουαρίου 2021 αλλά για το πρωτάθλημα (2-3).

