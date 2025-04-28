Με την πλάτη στον τοίχο οι Μπακς. Η ομάδα του Ντοκ Ρίβερς παρουσίασε απογοητευτικό πρόσωπο, έχασε με 129-103 στο Μιλγουόκι από τους Πέισερς και πλέον το σκορ της σειράς είναι στο 3-1, με τα «ελάφια» να χρειάζονται τρεις σερί νίκες και δύο μπρέικ για να προκριθούν.

Η κακή μέρα φάνηκε από νωρίς για τους γηπεδούχους, που βρέθηκαν από την πρώτη περίοδο πίσω με διψήφιες διαφορές (13-23) και δεν μπόρεσαν να αντιδράσουν. Όλα κρίθηκαν στο τρίτο δωδεκάλεπτο, όταν οι φιλοξενούμενοι έφτασαν στο +17.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έκανε ό,τι περνούσε από το χέρι του, αλλά δεν είχε πολλές βοήθειες. Τελείωσε τον αγώνα με 28 πόντους (10/11 βολές, 9/19 δίποντα, 0/1 τρίποντο), 15 ριμπάουντ, 6 ασίστ και 1 κλέψιμο σε 34 λεπτά.

Ο Κέβιν Πόρτερ Τζούνιορ ήταν το καλύτερο στήριγμα του Greek Freak με 23 πόντους, 6 ασίστ και 5 ριμπάουντ, ενώ ο Ντέμιαν Λίλαρντ έμεινε άποντος σε 6 λεπτά αποχωρώντας με πρόβλημα στον αχίλλειο και ο Κάιλ Κούζμα στους 3 πόντους με 1/6 σουτ.

Για τους Πέισερς, που είχαν αποκλείσει πέρσι τους Μπακς στον πρώτο γύρο, οκτώ παίκτες είχαν διψήφιο αριθμό πόντων. Ο Μάιλς Τέρνερ είχε 23 και ο Άντριου Νέμπχαρντ 20 πόντους.

Το Game 5 θα γίνει τα ξημερώματα της Τετάρτης (01:00) στην Ιντιάνα.

Δωδεκάλεπτα: 24-30, 52-63, 84-101, 103-129

