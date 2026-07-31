Στα δικαστήρια Κορίνθου οδηγούνται εκ νέου σήμερα προκειμένου να απολογηθούν οι 3 συλληφθέντες για την έκρηξη σε εργοστάσιο παραγωγής ξυδιού στα Εξαμίλια Κορινθίας, που στοίχισε τη ζωή σε έναν 67χρονο εργαζόμενο, ενώ τραυματίστηκε ελαφρά ένας 37χρονος συνάδελφός του.

Πρόκειται για τον 47χρονο ιδιοκτήτη της επιχείρησης, τον 46χρονο επιβλέποντα λειτουργίας του εργοστασίου και τον 46χρονο τεχνικό ασφαλείας. Και οι τρεις υποστηρίζουν, ότι είχαν ληφθεί όλα τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας και ότι οι εργασίες που εκτελούνταν στη μονάδα πραγματοποιούνταν σύμφωνα με τις προβλεπόμενες οδηγίες και τα πρωτόκολλα ασφαλείας.

Την ίδια ώρα, οι υπάλληλοι της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού συλλέγουν στοιχεία από τον χώρο του δυστυχήματος, εξετάζοντας κυρίως τις σωληνώσεις και τα μηχανήματα, ενώ λαμβάνουν και καταθέσεις από εργαζομένους.

Η πρώτη εκτίμηση των στελεχών του ανακριτικού τμήματος του Πυροσβεστικού Σώματος είναι ότι η έκρηξη προκλήθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών ηλεκτροσυγκόλλησης κοντά σε παροχή υγραερίου.

Οι ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος αναμένεται να διευκρινιστούν στο πλαίσιο της έρευνας.

Πηγή: skai.gr

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