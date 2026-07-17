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Ομπράντοβιτς: «Οι Γιαννακόπουλοι μου φέρθηκαν σαν οικογένεια»

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς αναφέρθηκε στην αντιμετώπιση που είχε από την οικογένεια Γιαννακόπουλου, ενώ μίλησε και για την επιστροφή του Παναθηναϊκού AKTOR

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Ζέλικο Ομπράντοβιτς

Η μεγάλη συνέντευξη του Ζέλικο Ομπράντοβιτς για την επιστροφή του στον Παναθηναϊκό AKTOR στην επίσημη ιστοσελίδα των «πράσινων» περιλάμβανε προφανώς και αναφορά στην οικογένεια Γιαννακόπουλου.

Ο Σέρβος κόουτς εκθείασε την προσφορά των αδελφών Γιαννακόπουλων στον Παναθηναϊκό και τον τρόπο που του φέρθηκαν.

«Όλοι μου φέρθηκαν σαν να είμαι οικογένειά τους», είπε με νόημα ο Ομπράντοβιτς, που δεν λησμόνησε μάλιστα να κάνει ειδική μνεία και στον σημερινό ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR, Δημήτρη Γιαννακόπουλο.

«Θέλει να κάνει τα πάντα για τον Παναθηναϊκό», ήταν τα χαρακτηριστικά λόγια του «Ζοτς».

Πηγή: sport-fm.gr

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TAGS: Παναθηναϊκός Ζέλικο Ομπράντοβιτς μπάσκετ
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