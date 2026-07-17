Ομπράντοβιτς: «Οι Γιαννακόπουλοι μου φέρθηκαν σαν οικογένεια»

Η μεγάλη συνέντευξη του Ζέλικο Ομπράντοβιτς για την επιστροφή του στον Παναθηναϊκό AKTOR στην επίσημη ιστοσελίδα των «πράσινων» περιλάμβανε προφανώς και αναφορά στην οικογένεια Γιαννακόπουλου.

Ο Σέρβος κόουτς εκθείασε την προσφορά των αδελφών Γιαννακόπουλων στον Παναθηναϊκό και τον τρόπο που του φέρθηκαν.

«Όλοι μου φέρθηκαν σαν να είμαι οικογένειά τους», είπε με νόημα ο Ομπράντοβιτς, που δεν λησμόνησε μάλιστα να κάνει ειδική μνεία και στον σημερινό ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR, Δημήτρη Γιαννακόπουλο.

«Θέλει να κάνει τα πάντα για τον Παναθηναϊκό», ήταν τα χαρακτηριστικά λόγια του «Ζοτς».

“Everybody treated me like family. Mr. Pavlos, Thanasis, Kostas, and Dimitris... He really wants to do everything for Panathinaikos.” 🗣️☘️



Coach Zeljko Obradovic opens up about his bond with the Giannakopoulos family and his return.



Watch his full exclusive interview now on our… pic.twitter.com/GEkaXA5agj — Panathinaikos BC (@Paobcgr) July 17, 2026

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