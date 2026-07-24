Τη συμφωνία της με τον Παναθηναϊκό για τον Κινγκς Κάνγκουα ανακοίνωσε την Παρασκευή η Χάποελ Μπερ Σεβά.



Νωρίτερα έγινε γνωστό ότι το «τριφύλλι» έδωσε οριστικά τα χέρια με τον σύλλογο του Ισραήλ για τον 27χρονο μέσο (που πρόκειται να υπογράψει για τέσσερα χρόνια) και λίγη ώρα μετά ακολούθησε η επιβεβαίωση επισήμως από τη Χάποελ.

סוכמה העברתו של קינגס קנגאווה לפנאתנייקוס היוונית. קינגס ישחק במשחק הגומלין מול ויקינגור, ואחריו ימריא לבדיקות רפואיות ולחתימה ביוון. pic.twitter.com/XyO7Wydh0F July 24, 2026

«Η μεταγραφή του Κινγκς Κανγκάουα συμφωνήθηκε με τον ελληνικό σύλλογο, Παναθηναϊκό. Ο Κινγκς θα αγωνιστεί στη ρεβάνς κόντρα στη Βίκινγκουρ και στη συνέχεια θα αναχωρήσει για την Ελλάδα για τις εξετάσεις και τις υπογραφές», αναφέρεται από πλευράς Χάποελ Μπερ Σεβά. Ο Παναθηναϊκός αναμένεται να προβεί σε σχετική ανακοίνωση μετά την άφιξή του στην Αθήνα.

Θυμίζουμε πως ο βραχύσωμος μέσος δεν θα έχει δικαίωμα συμμετοχής στα προκριματικά του Conference League με τον Παναθηναϊκό, καθώς αγωνίστηκε με τη Χάποελ και έτσι θα υπολογίζεται από τους «πράσινους» στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις μόνο αν καταφέρουν να βρεθούν στη League Phase.



Για τον Κάνγκουα έντονο ενδιαφέρον είχε παρουσιάσει και η ΑΕΚ, με τον Παναθηναϊκό όμως να έχει έρθει όχι μόνο σε επαφή αλλά σε καταρχήν συμφωνία με τον 27χρονο από την πρώτη εβδομάδα του Μαΐου. Το πλεονέκτημα του «τριφυλλιού» στην υπόθεση ήταν πως επέτρεψε στον παίκτη να αγωνιστεί στα προκριματικά με τους Ισραηλινούς, με αποτέλεσμα ο Παναθηναϊκός στο τέλος να καταφέρνει να κάνει δικό του τον Κάνγκουα που θα προσφέρει ποιότητα στη μεσαία γραμμή της ομάδας του Τζέικομπ Νίστρουπ.

Πηγή: skai.gr

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