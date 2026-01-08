Το μεταγραφικό θρίλερ γύρω από τον Σαντίνο Αντίνο έχει πάρει πλέον διαστάσεις… εθνικού θέματος στην Αργεντινή, με αντικρουόμενες πληροφορίες να διαδέχονται η μία την άλλη και το σίριαλ να εξελίσσεται σε πραγματικό σκληρό πόκερ ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τη Γοδόι Κρους.

Σύμφωνα με τον Αργεντινό ρεπόρτερ του TyC Sports, Ερμάν Γκαρσία Γκρόβα –ο οποίος βρίσκεται σε άμεση επικοινωνία με τον πρόεδρο της Γοδόι Κρους, Χοσέ Μανσούρ– η πρόταση των 7 εκατ. ευρώ του Παναθηναϊκού για το 50% των δικαιωμάτων του παίκτη έχει απορριφθεί. Όπως μεταφέρει, ο Μανσούρ ήταν απόλυτος: η Γοδόι δεν θέλει καμία μορφή συνιδιοκτησίας και πλέον αξιώνει 12 εκατ. ευρώ για την πλήρη μεταγραφή του 20χρονου εξτρέμ.

Η τοποθέτηση αυτή, όμως, έρχεται σε πλήρη αντίθεση με όσα μετέφεραν νωρίτερα άλλοι Αργεντινοί δημοσιογράφοι. Ο Σεμπαστιάν Σρουρ υποστήριξε ότι η πρόταση των 7 εκατ. δολαρίων είναι έτοιμη και αναμένεται να σταλεί εντός της ημέρας, αφήνοντας μάλιστα αιχμές ότι ο Μανσούρ «μεταφέρει αλλού την προσοχή». Παράλληλα, ρεπορτάζ που καλύπτουν τη Ρίβερ Πλέιτ ανέφεραν ότι ο Αντίνο έχει ήδη ενημερώσει το περιβάλλον του πως θέλει να συνεχίσει την καριέρα του στην Ελλάδα και στον Παναθηναϊκό.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο Σέσαρ Λουίς Μέρλο, ο οποίος έκανε λόγο για «πολύ προχωρημένες διαπραγματεύσεις» ανάμεσα στους δύο συλλόγους, επιβεβαιώνοντας και εκείνος την ύπαρξη πρότασης ύψους 7 εκατ. δολαρίων για το 50% των δικαιωμάτων του παίκτη.

Την κατάσταση περιέπλεξε ακόμη περισσότερο τοποθέτηση του ίδιου του προέδρου της Γοδόι Κρους, την οποία μετέφερε ξανά ο Γκρόβα στο TyC Sports. Ο Μανσούρ παρουσίασε μια εντελώς διαφορετική εικόνα από αυτή που κυκλοφορεί στα περισσότερα ΜΜΕ της Αργεντινής, δηλώνοντας:

«Έχουμε συμφωνήσει με τη Ρίβερ για την πώληση μέρους των δικαιωμάτων του Αντίνο. Θέλουμε να γίνουμε συνεργάτες με τη Ρίβερ και όχι με άλλη ομάδα. Υπάρχουν εξωτερικοί παράγοντες που έχουν μπερδέψει τον παίκτη. Η μοναδική πρόταση του Παναθηναϊκού έχει απορριφθεί. Δεν υπάρχει χρόνος για να κλείσουμε άλλο deal. Είναι ψέμα ότι ο Αντίνο μου είπε πως δεν θέλει να πάει στη Ρίβερ. Θέλει να παίξει εκεί. Δεν υπάρχει πρόταση 7 εκατομμυρίων δολαρίων για το 50% των δικαιωμάτων του».

Οι δηλώσεις αυτές έρχονται σε πλήρη αντίθεση με όσα μεταφέρουν σχεδόν όλοι οι υπόλοιποι Αργεντινοί ρεπόρτερ, οι οποίοι επιμένουν ότι ο Παναθηναϊκός βρίσκεται κοντά σε συμφωνία για τον 20χρονο εξτρέμ.

Το αποτέλεσμα; Απόλυτη σύγχυση και ένα μεταγραφικό σκηνικό που αλλάζει από ώρα σε ώρα. Άλλοι μιλούν για συμφωνία που πλησιάζει, άλλοι για απόρριψη και νέες απαιτήσεις, ενώ η Γοδόι Κρους εμφανίζεται να ανεβάζει συνεχώς τον πήχη.

Το μόνο βέβαιο είναι ότι όλη η Αργεντινή ασχολείται πλέον με την υπόθεση Αντίνο, η οποία έχει εξελιχθεί σε ένα από τα πιο καυτά θέματα του χειμώνα. Ο Παναθηναϊκός πιέζει, ο παίκτης είναι δεδομένα θετικός, αλλά η Γοδόι Κρους δείχνει αποφασισμένη να παίξει το παιχνίδι μέχρι τέλους.

Το επόμενο διάστημα θα κρίνει αν το «πράσινο» ενδιαφέρον θα μετουσιωθεί σε συμφωνία ή αν το σίριαλ θα συνεχιστεί με νέες ανατροπές.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.