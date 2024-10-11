Ναν: «Στην αρχή ήμουν διστακτικός, αλλά το glass floor είναι υπέροχο»

Ο Παναθηναϊκός AKTOR συνέχισε με θετικό τρόπο τις υποχρεώσεις του στην Ευρωλίγκα, καθώς επικράτησε 94-79 της Μπάγερν Μονάχου στο «νέο» ΟΑΚΑ.



O Kέντρικ Ναν ήταν ένας από τους κορυφαίους των «πρασίνων» στην αναμέτρηση, καθώς βοήθησε στο σκοράρισμα με 17 πόντους, αλλά και στη δημιουργία με 7 ασίστ.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε στο Amerikanos24:

Μετά το ματς, ο Αμερικανός γκαρντ μίλησε για τα όσα έκριναν τη νίκη, τοτου να αγωνίζεται ξανά μπροστά στους οπαδούς της ομάδας, αλλά και την καινοτομία του«Ήταν ένα φοβερό συναίσθημα και εμπειρία να ξαναβγούμε εκεί στο γήπεδό μας, μπροστά στους οπαδούς μας σχεδόν τα ίδια παιδιά με τους οποίους κερδίσαμε το πρωτάθλημα πριν από μερικούς μήνες και με τρεις νέους παίκτες, οι οποίοι, ταιριάζουν πολύ καλά με την ομάδα. Έτσι είμαστε χαρούμενοι που τους έχουμε και είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε».«Ναι, αυτή είναι η δύναμη… που φέρνω σε αυτή την ομάδα, συγκεκριμένα. Το σκοράρισμα είναι αυτό που χρειάζεται από μένα η ομάδα. Οπότε αυτό είναι που φέρνω περισσότερο».«Όλοι τους είναι σπουδαίοι παίκτες. Φέρνουν κάποια πλεονεκτήματα στο παιχνίδι, που θα χρειαστούν σε διαφορετικά σημεία του παιχνιδιού. Εξακολουθούν να μαθαίνουν λίγο πράγματα καθ’ όλη τη διάρκεια του μέσα στο παιχνίδι, αλλά θα φτάσουν εκεί σίγουρα ότι είναι καλή παρέα».«Το πάτωμα είναι υπέροχο. Ειλικρινά. Δεν ήμουν πολύ σίγουρος όταν πρωτοπήγα το πάτησα, ήμουν κάπως διστακτικός, αλλά έπαιζα πάνω του για πρώτη φορά. Η αίσθηση είναι τέλεια και λατρεύω το πάτωμα. Τα πράσινα καθίσματα είναι ωραία. Οι σουίτες επάνω. Όλο το γήπεδο είναι πανέμορφο».

