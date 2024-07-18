Πολύ σημαντική μεταγραφική κίνηση φαίνεται πως ολοκλήρωσε ο Ολυμπιακός!



Κι αυτό διότι σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι Πειραιώτες έχουν έρθει σε συμφωνία με τον Μάρτιν Μπρέιθγουεϊτ!



Συγκεκριμένα, ο πασίγνωστος και, κυρίως, έγκυρος Ιταλός δημοσιογράφος τονίζει ότι ο Δανός φορ αποδέχτηκε την πρόταση των «ερυθρολεύκων», καθώς και ότι πρόκειται να ταξιδέψει στην Ελλάδα αυτήν την εβδομάδα προκειμένου να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.



Υπενθυμίζεται ότι ο 33χρονος άσος έμεινε εσχάτως ελεύθερος από την Εσπανιόλ.



Μέχρι πρότινος, δε, αποτελούσε στόχο του ΠΑΟΚ για την κορυφή της επίθεσης. Ωστόσο, τη Δευτέρα (16/7) οι «ασπρόμαυροι» αποσύρθηκαν από την υπόθεση. Μάλιστα, λίγο αργότερα βγήκε και το πρώτο δημοσίευμα από την Ισπανία, το οποίο συνέδεε τον έμπειρο άσο με τον Ολυμπιακό.



Ο Μπρέιθγουεϊτ προέρχεται από εξαιρετική σεζόν με την ομάδα της Καταλονίας, με την οποία σημείωσε 22 γκολ και τρεις ασίστ σε 43 συμμετοχές, εξασφαλίζοντας την άνοδο στη La Liga. Ενώ, την προηγούμενη είχε δέκα τέρματα και δύο ασίστ με τη φανέλα της στην πρώτη κατηγορία.



Φυσικά, από την έως τώρα καριέρα του ξεχωρίζει η παρουσία του στην Μπαρτσελόνα από τον Φεβρουάριο του 2020 μέχρι και τον Σεπτέμβρη του 2022, όταν και μετακόμισε στη συμπολίτισσα Εσπανιόλ.



Είναι 69 φορές διεθνής με τη Δανία, έχοντας δέκα γκολ, ωστόσο έπειτα από τον Σεπτέμβριο του 2023 απουσιάζει από τις κλήσεις του Κάσπερ Χιούλμαντ.



Τα στατιστικά του Μάρτιν Μπρέιθγουεϊτ σε συλλογικό επίπεδο:

🚨🔴⚪️ Martin Braithwaite to Olympiacos, deal agreed and here we go!



Danish striker has accepted Olympiacos proposal and he’s set to travel to Greece this week for medical.



Braithwaite joins as free agent after triggering clause to leave Espanyol. pic.twitter.com/37YgZwq9p6 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 17, 2024

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.