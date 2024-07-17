Άμεσα και θετικά ανταποκρίθηκε στην πρόθεση του Δημήτρη Γιαννακόπουλο να τον «δέσει» με πολυετές συμβόλαιο ο Εργκίν Αταμάν. Σε συνέντευξή του στην Τουρκία εξέφρασε την επιθυμία να μείνει για πολλά χρόνια στον Παναθηναϊκό AKTOR. Παράλληλα επιβεβαίωσε πως αναζητεί ψηλό για τις θέσεις 4 ή 5, τονίζοντας πως κοιτάζει στο ΝΒΑ.

Αναλυτικά η συνέντευξη που παραχώρησε στο τουρκικό "Rafine TV":

Για το αν πίστευε εξ αρχής στο όραμα του Παναθηναϊκού: «Κατ' αρχάς, ο Παναθηναϊκός ήταν 12 χρόνια χωρίς να πάει στο Final 4, αλλά είναι πολύ μεγάλος οργανισμός με πολλά τρόπαια. Έχει ένα εκπληκτικό γήπεδο με κόσμο που είχε απομακρυνθεί από την ομάδα. Τώρα στην πρώτη συνάντηση που είχαμε με τον πρόεδρο, μου είπε ότι "εφόσον εμείς φέρνουμε εδώ τον Εργκίν Αταμάν, μόνο ένας δρόμος υπάρχει". Όταν ο πρόεδρος με πήρε αυτό είχε στο κεφάλι του. Για αυτό με πήρε στην Ελλάδα. Και εσύ του λες "Ναι εσύ με πήρες, αλλά εγώ δεν μπορώ να κάνω μόνος μου αυτή την δουλειά. Πρέπει να φτιάξουμε και το ρόστερ της ομάδας. Πρέπει να το αλλάξουμε και χρειάζεται να το κάνουμε". Και ο πρόεδρος μου έδειξε μεγάλη εμπιστοσύνη και είναι σημαντικό να σου έχει ο πρόεδρος 100% εμπιστοσύνη. Στην σεζόν ότι ζήτησα, μου το έκανε, όλες τις μεταγραφές.

Με ρώτησε "τον Σλούκα τον θέλεις;" και του απάντησα "Και βέβαια τον θέλω, αλλά πώς θα τον πάρουμε;". Και αρχίσαμε την προσπάθεια να πάρουμε τον Σλούκα. Έτσι όταν παίρνεις τον Αταμάν και τον τόσο σημαντικό παίκτη και ηγέτη, Κώστα Σλούκα που τα τελευταία 5-6 χρόνια παίζει στο Final 4, τον Λεσόρ που έκανε μία σημαντική χρονιά με την Παρτιζάν, οι άνθρωποι αρχίζουν να σε εμπιστεύονται. Μέσα στην χρονιά δεν είπα ότι θα πάρουμε την Euroleague, αλλά ότι θα πάρουμε το ελληνικό πρωτάθλημα. Μέσα στην χρονιά άκουγα στα σοκάκια πως όλοι θέλουν το 7ο αστέρι, την κούπα της Euroleague. Άρχιζε σιγά σιγά να γεμίζει το γήπεδο, πήραμε τον Ναν, περάσαμε πολλά ματς και φθάσαμε στην Euroleague με τον κόσμο δίπλα μας. Ήταν 3000 φίλοι του Παναθηναϊκού στην Μπολόνια, 5000 στην Γερμανία, όπου και να πηγαίναμε είχαμε τον κόσμο».

Για την παραμονή του στο «τριφύλλι»: «Στην ομάδα κάνουμε αλλαγές. Η μία μεταγραφή είναι ο Λορένζο Μπράουν και πάμε για έναν ψηλό. Δηλαδή δύο μεταγραφές, εκεί είμαστε συγκεντρωμένοι. Δεν βιάζομαι για το θέμα του συμβολαίου. Δεν έχω καμία βιασύνη για το αν θα ανανεώσω. Ο πρόεδρος είναι ήσυχος με εμένα και ξέρει πόσο χαρούμενος είμαι στην Αθήνα. Αλλά στην επαγγελματική ζωή δεν ξέρεις ποτέ τι μπορεί να συμβεί. Τώρα όλα είναι υπέροχα στην Αθήνα. Βέβαια, με τόση αγάπη από τον Παναθηναϊκό θέλω να μείνω για πολλά χρόνια. Όμως, όλα αυτά θα τα δει ο πρόεδρος με τον μάνατζέρ μου. Θα δούμε τις επόμενες μέρες».

Για την ενίσχυση των πρωταθλητών Ευρώπης: «Η μεταγραφή του Λορένζο Μπράουν είναι πολύ σημαντική. Θα πάρουμε και έναν παίκτη στο "4" - "5", που θα ταιριάζει με όλους. Μιλάμε με τους "στόχους" μας, κοιτάμε στο ΝΒΑ».

