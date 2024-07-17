Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Τα εισιτήρια του φιλικού αγώνα Παναθηναϊκός – Μακάμπι Νετάνια

Προς διάθεση από την Τετάρτη στις 2 μ.μ.

Οπαδοί Παναθηναϊκού

Ανακοίνωση για τα εισιτήρια του αγώνα με τη Μακάμπι Νετάνια εξέδωσε ο Παναθηναϊκός.

Περισσότερα στο paopantou.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Παναθηναϊκός ποδόσφαιρο
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
10 0 Bookmark