Ρόμα: Ανακοίνωσε τον Αυστραλό γκολκίπερ Ράιαν

Την απόκτηση του Ματ Ράιαν ανακοίνωσε η Ρόμα. Ο 32χρονος Αυστραλός γκολκίπερ, που έμεινε ελεύθερος από την Άλκμααρ, υπέγραψε μονοετές συμβόλαιο με τους «τζιαλορόσι».
Ο Ράιαν, που είναι 93 φορές διεθνής με την Αυστραλία, είχε 38 συμμετοχές στην ολλανδική ομάδα την περασμένη περίοδο. Στη νέα του ομάδα προορίζεται για ρεζέρβα του Μίλα Σβίλαρ.
🤝 Benvenuto alla Roma, Mathew Ryan! 🇦🇺#ASRoma pic.twitter.com/nIFmLipcCL— AS Roma (@OfficialASRoma) July 17, 2024
Πηγή: sport-fm.gr
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.