Ρόμα: Ανακοίνωσε τον Αυστραλό γκολκίπερ Ράιαν

Την απόκτηση του Ματ Ράιαν ανακοίνωσε η Ρόμα. Ο 32χρονος Αυστραλός γκολκίπερ, που έμεινε ελεύθερος από την Άλκμααρ, υπέγραψε μονοετές συμβόλαιο με τους «τζιαλορόσι».

Ο Ράιαν, που είναι 93 φορές διεθνής με την Αυστραλία, είχε 38 συμμετοχές στην ολλανδική ομάδα την περασμένη περίοδο. Στη νέα του ομάδα προορίζεται για ρεζέρβα του Μίλα Σβίλαρ.

