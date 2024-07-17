Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ρόμα: Ανακοίνωσε τον Αυστραλό γκολκίπερ Ράιαν

Τον Αυστραλό τερματοφύλακα Ματ Ράιαν απέκτησε η Ρόμα

Ρόμα

Την απόκτηση του Ματ Ράιαν ανακοίνωσε η Ρόμα. Ο 32χρονος Αυστραλός γκολκίπερ, που έμεινε ελεύθερος από την Άλκμααρ, υπέγραψε μονοετές συμβόλαιο με τους «τζιαλορόσι».

Ο Ράιαν, που είναι 93 φορές διεθνής με την Αυστραλία, είχε 38 συμμετοχές στην ολλανδική ομάδα την περασμένη περίοδο. Στη νέα του ομάδα προορίζεται για ρεζέρβα του Μίλα Σβίλαρ.

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ρομά ποδόσφαιρο
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
16 0 Bookmark