Θέμα ημερών θεωρεί την απόκτηση του Σαμέτ Ακαϊντίν από τον Παναθηναϊκό ο Τάσος Νικολογιάννης, όπως σημείωσε μέσω του bwinΣΠΟΡ FM 94,6, αλλά και το να γίνουν κι άλλες μεταγραφές.



«Το πιο πιθανό είναι τις επόμενες δύο ημέρες να έχουμε εξέλιξη για τον Ακαϊντίν. Φαίνεται ότι προτιμάει να έρθει στον Παναθηναϊκό, έχει γίνει συζήτηση μαζί του τις προηγούμενες ημέρες. Το πιο πιθανό είναι να γίνει η μεταγραφή, μετά την απόκτηση του Μπονούτσι χθες, άρχισαν σήμερα οι διαπραγματεύσεις. Δεδομένα, θα έρθει και δεύτερος στόπερ και εγώ πιστεύω γενικά ότι εκτός του Λημνιού και των δύο αμυντικών, θα γίνουν άλλες μια ή δύο μεταγραφές μέχρι τέλη Γενάρη και βλέπουμε. Θεωρώ ότι μπορεί στο 6 να υπάρξει μια προσθήκη», ανέφερε σχετικά.

Παράλληλα, με αφορμή το παιχνίδι του «τριφυλλιού» απέναντι στην ΑΕΚ, ο ρεπόρτερ του σταθμού υπενθύμισε ότι «έχουν μαζευτεί πολλά ντέρμπι που δεν έχει κερδίσει ο Παναθηναϊκός, έχοντας βέβαια σε κάποιες περιπτώσεις καλή απόδοση όπως σε εκείνο με τον ΠΑΟΚ. Οπότε, το ζητούμενο στην συγκεκριμένη περίπτωση είναι το αποτέλεσμα. Τα ντέρμπι πρέπει να βρίσκεις τρόπο να τα παίρνεις, ανεξάρτητα απόδοσης. Όλοι έχουν καταλάβει τη σημασία του αγώνα, ξέρουν ότι με νίκη, θα γίνει άλλη κουβέντα. Σε περίπτωση ήττας θα υπάρξει γκρίνια, όχι εσωτερική, στον κόσμο, ενώ η ισοπαλία δεν κάνει στον Παναθηναϊκό αλλά επειδή παίζει εκτός, δεν είναι κακό αποτέλεσμα».



Ο Νικολογιάννης τόνισε ότι πολύ δύσκολα θα παίξει ο Τζούριτσιτς και θα κάνει αγώνα δρόμου για την Τετάρτη και τη ρεβάνς του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό στο Κύπελλο, ενώ υπάρχει η σημαντική επιστροφή του Σένκεφελντ.



Μιλώντας για την 11άδα των «πράσινων», θεωρεί δεδομένη την παρουσία Βιλένα και Μπερνάρ, ενώ δεν απέκλεισε την παραμονή του Κώτσιρα σε αυτήν και άφησε ανοιχτό ποιος θα παίξει στα άκρα της επίθεσης.



