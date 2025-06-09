«Eρυθρόλευκη» φιέστα και η απονομή του τίτλου στον πρωταθλητή Ολυμπιακό στο ΣΕΦ

Επέστρεψε στον θρόνο του ελληνικού μπάσκετ ο Ολυμπιακός, ο οποίος το βράδυ της Κυριακής (08/06) επικράτησε απόλυτα δίκαια με σκορ 85-71 του Παναθηναϊκού στο κατάμεστο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, έκανε το 3-1 στη σειρά και κατέκτησε το 15ο πρωτάθλημα της ιστορίας του στα 100 χρόνια ζωής του συλλόγου!

Μετά το τέλος του αγώνα, κόσμος και ομάδα έγιναν ένα, γιορτάζοντας με την ψυχή τους την κατάκτηση του φετινού πρωταθλήματος! Η γιορτή συνεχίστηκε λίγο αργότερα, όταν και ετοιμάστηκαν τα πάντα για την «ερυθρόλευκη» φιέστα στο φαληρικό γήπεδο!

Οι Γιώργος Μπαρτζώκας, Εβάν Φουρνιέ και Νίκολα Μιλουτίνοφ είχαν την... τιμητική τους, ακούγοντας πολλές φορές το όνομά τους στα χείλη των οπαδών, σε μια όμορφη και εντυπωσιακή ατμόσφαιρα. Συγκινητική ήταν η στιγμή της εισόδου του αρχηγού, Κώστα Παπανικολάου, που βγήκε στο παρκέ με μια φανέλα του άτυχου, Μουσταφα Φαλ.

Κατά τη διάρκεια της γιορτής, ο Σάσα Βεζένκοφ παρέλαβε το βραβείο του MVP των τελικών, με τον Παπανικολάου λίγο αργότερα μέσα σε αποθέωση να σηκώνει την κούπα μαζί με τους προέδρους του συλλόγου, Παναγιώτη και Γιώργο Αγγελόπουλο!

