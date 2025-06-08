Αγγελόπουλοι: Πήραμε το πιο μάγκικο πρωτάθλημα της ιστορίας μας

Ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής Ελλάδας για τη σεζόν 2024-25, μετά την εντός έδρας νίκη του με 85-71 κόντρα στον Παναθηναϊκό, χάρη στην οποία έκανε το 3-1!

Μετά τη λήξη του ντέρμπι, οι ιδιοκτήτες της ΚΑΕ Ολυμπιακός, Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος βρέθηκαν στα αποδυτήρια του ΣΕΦ, μεταφέροντας τα συγχαρητήριά τους σε παίκτες και τεχνικό επιτελείο και κάνοντας δηλώσεις, μέσω των οποίων χαρακτήρισαν το φετινό πρωτάθλημα ως το πιο μάγκικο στην ιστορία της ομάδας!

«Συγχαρητήρια, μας κάνατε περήφανους! Πήραμε το πιο μάγκικο πρωτάθλημα της ιστορίας μας, στα 100 χρόνια ιστορίας της ομάδας. Δεν τα καταφέραμε στον ημιτελικό και χάσαμε το πρώτο ματς των τελικών, αλλά δείξατε τι σημαίνει Ολυμπιακός και το αξίζετε! Όλοι σας, ακόμα και όσοι έπαιζαν λίγα λεπτά. Συγκεντρωθήκατε κάνατε τους καλύτερους τελικούς. Συγχαρητήρια!», ειπε χαρακτηριστικά ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος, με τον αδερφό του, Γιώργο, να συμπληρώνει:

«Σας ευχαριστούμε πολύ για τον τρόπο που παίξατε και τα δώσατε όλα. Οι στιγμές που ζούμε εδώ δεν υπάρχουν αλλού, και είμαστε συγκλονισμένοι και ευτυχισμένοι για αυτό που πετύχαμε. Συγχαρητήρια!».

