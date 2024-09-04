Ολυμπιακός: Παρουσιάζεται την Πέμπτη ο Εβάν Φουρνιέ

Στους ρυθμούς του Εβάν Φουρνιέ κινείται για τα καλά ο Ολυμπιακός.



Το νέο απόκτημα των «ερυθρόλευκων» θα αφιχθεί το βράδυ της Τετάρτης (λίγο μετά τις 23:00) και αναμένεται να του γίνει θερμή υποδοχή από τον κόσμο στην πύλη 7 του αεροδρομίου.

Αφότου ολοκληρωθεί λοιπόν και το τυπικό σκέλος της ένταξής του στην ομάδα του, θ’ αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση για νακαι επίσημα.Κάτι που θα συμβεί το απόγευμα της, στις 17:00 στην αίθουσα «Μελίνα Μερκούρη» του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.