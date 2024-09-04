Λογαριασμός
Παρουσιάζεται την Πέμπτη από τον Ολυμπιακό ο Εβάν Φουρνιέ

Την ημέρα και την ώρα που θα παρουσιαστεί επίσημα το νέο μεγάλο τους απόκτημα, Εβάν Φουρνιέ, ανακοίνωσαν οι «ερυθρόλευκοι»

Ολυμπιακός: Παρουσιάζεται την Πέμπτη ο Εβάν Φουρνιέ

Στους ρυθμούς του Εβάν Φουρνιέ κινείται για τα καλά ο Ολυμπιακός.

Το νέο απόκτημα των «ερυθρόλευκων» θα αφιχθεί το βράδυ της Τετάρτης (λίγο μετά τις 23:00) και αναμένεται να του γίνει θερμή υποδοχή από τον κόσμο στην πύλη 7 του αεροδρομίου.



Αφότου ολοκληρωθεί λοιπόν και το τυπικό σκέλος της ένταξής του στην ομάδα του Πειραιά, θ’ αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση για να παρουσιαστεί και επίσημα.

Κάτι που θα συμβεί το απόγευμα της Πέμπτης, 5 Σεπτεμβρίου, στις 17:00 στην αίθουσα «Μελίνα Μερκούρη» του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας.
Πηγή: sport-fm.gr

