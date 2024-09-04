Αζεντίν Ουνάχι: Όταν ο Λουίς Ενρίκε αναρωτήθηκε... «από πού ήρθε αυτός ο τύπος»

«Με εξέπληξε ευχάριστα ο αριθμός 8, συγγνώμη που ξέχασα το όνομά του. Θεέ μου, από πού ήρθε αυτός ο τύπος! Παίζει απίστευτα καλά, με εξέπληξε... ήταν ο μόνος που δεν γνωρίζαμε. Δεν σταμάτησε να τρέχει. Πρέπει να είναι εξαντλημένος», είπε στη συνέντευξη Τύπου μετά τον αποκλεισμό της Ισπανίας από το Μαρόκο στη φάση των «16» ο Λουίς Ενρίκε, δείχνοντας την έκπληξή του για το «8» των Αφρικανών.



Ο τύπος αυτός, λοιπόν, ήταν ο Αζεντίν Ουνάχι, το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Παναθηναϊκού. Ένας αρτίστας από το Μαρόκο, ο οποίος μπορεί να προσφέρει την κατάλληλη ισορροπία στην ομάδα του. Με εξαιρετικές επαφές με την μπάλα και άρτια τεχνική, αλλά και τρομερή ικανότητα στις μονομαχίες εδάφους και στα κλεψίματα. Λειτουργεί άψογα σαν box-to-box, αλλά η ποιότητά του του επιτρέπει να αγωνιστεί τόσο στο «10» όσο και στα φτερά, αφού έχει το ένας εναντίον ενός.



Κόντρα στην Ισπανία, λοιπόν, ο Ουνάχι έπαιξε 119 λεπτά και βγήκε στο φινάλε για να μπει ο Μπενούν στη θέση του και να εκτελέσει πέναλτι. Είχε 60 επαφές με την μπάλα στον αγώνα, με ποσοστό εύστοχων πασών στο 76% (32/42). Είχε μία πάσα-κλειδί και… expected Assists (xA) 0.20. Δημιούργησε μία μεγάλη ευκαιρία, είχε 1/1 ντρίμπλες και κέρδισε 7/10 μονομαχίες εδάφους. Κέρδισε 2 φάουλ, έκανε άλλα 2, είχε 4 τάκλιν και 1 κλέψιμο.

Όλα αυτά με την κατοχή να είναι στο… 23% για τους Μαροκινούς, έχοντας μόλις 6 τελικές και 305 πάσες (απέναντι σε 13 τελικές και 1019 πάσες) σε 120’. Αντιλαμβάνεστε πόσο δύσκολο ήταν το έργο του Ουνάχι απέναντι στην ομάδα που έβαλε τις βάσεις για να κατακτήσει το Euro δύο χρόνια αργότερα. Απέναντι σε Μπουσκέτς, Πέδρι, Γκάβι στον άξονα, αλλά και παίκτες όπως οι Όλμο, Ασένσιο, επίσης.



«Ήταν τόσο ταλαντούχος, αυτό ήταν ξεκάθαρο σε κάθε προπόνηση, και πάντα ελπίζαμε ότι θα έφτανε σε αυτό το επίπεδο. Είχε δυνατά τεχνικά προσόντα, τόσο για να κρατά την μπάλα όσο και για να δίνει ισορροπία στην ομάδα του. Πασάρει, ντριμπλάρει, σουτάρει… Έχει πολύ, πολύ εντυπωσιακή αντοχή, που του επέτρεψε να επαναλαμβάνει τις προσπάθειές του ξανά και ξανά», είχε δηλώσει ο Κορεντέν Μπουσάρ, πρώην προπονητής του στην Αβρανσέ.



Πάντως εξαιρετική εμφάνιση έκανε και στο προημιτελικό, όταν το φοβερό και τρομερό Μαρόκο πέταξε εκτός την πανίσχυρη Πορτογαλία. Στο 90λεπτο είχε 48 επαφές με 80% ποσοστό εύστοχων πασών (20/25), 2 πάσες-κλειδιά, 1/2 μακρινές μεταβιβάσεις, 1 τελική εκτός στόχου και 3/3 ντρίμπλες. Μέτρησε 7/8 κερδισμένες μονομαχίες εδάφους, ενώ έχασε μόλις 12 φορές την κατοχή. Κέρδισε 4 φάουλ, ενώ είχε 3 κλεψίματα και 7 ανακτήσεις, όντας εκ των κορυφαίων για την ομάδα του στην πρόκριση επί των Ιβήρων.

Να δούμε, όμως, και τους μέσους όρους του Μαροκινού στο Παγκόσμιο Κύπελλο; Διότι πραγματικά ήταν εντυπωσιακός στα επτά παιχνίδια που έδωσε με τη χώρα του, με τον απολογισμό να είναι εξαιρετικός.



Στα 6/7 ξεκίνησε βασικός, παίζοντας 81 λεπτά μέσο όρο. Είχε 0.32 xGoals και 0.9 τελικές ανά ματς. Ο δείκτης στις xA έφτασε το 0.45, μέτρησε 51.3 επαφές ανά αγώνα και δημιουργούσε 1 τελική και 1 πάσα-κλειδί. Εξαιρετικός με την μπάλα στα πόδια κάτι που αποδεικνύεται από τις πάσες του (30.7 ανά ματς με ποσοστό ευστοχίας το 83%). Είχε επίσης 16.6 πάσες στο πρώτο μισό του ματς (89%) και 14.1 (76%) στο δεύτερο. Παράλληλα, μέτρησε 1.1 (67%) σε μακρινές μπαλιές. Τέλος, πραγματοποιούσε 1.4 (83%) ντρίμπλες ανά αναμέτρηση στα γήπεδα του Κατάρ…



Ανασταλτικά τώρα, είχε 1 κλέψιμο και 1.3 τάκλιν ανά αγώνα, ενώ τον ντρίμπλαραν κατά… 0.3 φορές ανά 90λεπτο, δηλαδή μια φορά στα τρία ματς! Στο 4.7 (66%) οι κερδισμένες μονομαχίες του, σχεδόν όλες εδάφους και ελάχιστες εναέριες, ενώ είχε υποπέσει σε 0.4 φάουλ και κέρδιζε 1.9. Κάπου εδώ, θα πρέπει να σημειωθεί και πως ήταν ο ποδοσφαιριστής με το μεγαλύτερο pressing στη διοργάνωση.

Ο Ουνάχι αποτελεί το πολυεργαλείο που είναι απαραίτητο σε κάθε ομάδα. Λύνει τα χέρια του εκάστοτε προπονητή, ενώ αποτελεί μία από τις βασικές και αναντικατάστατες επιλογές του προπονητή της εθνικής Μαρόκου, Ουαλίντ Ρεγκραγκί. Ακόμα και… σήμερα, όπου είχε τεθεί εκτός ομάδας από τον Ρομπέρτο Ντε Τζέρμπι στη Μαρσέιγ, κλήθηκε κανονικά στα «λιοντάρια» για να δώσει το παρών στα προκριματικά της αφρικανικής ζώνης.



Τα σχόλια που έχει ακούσει συχνά-πυκνά ήταν άκρως εγκωμιαστικά από αντιπάλους ποδοσφαιριστές, προπονητές, οπαδούς. Και έρχεται στην Ελλάδα για να ανεβάσει ακόμη περισσότερο το επίπεδο, φορώντας το «τριφύλλι» στο στήθος.



Αντί επιλόγου, αυτό το thread ενός δημοσιογράφου. Υπεραναλυτικός, όπου δείχνει και μέσα από βίντεο τον τρόπο που κινείται ο Αζεντίν Ουνάχι στον αγωνιστικό χώρο!

