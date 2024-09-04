Επίσημη η «βόμβα» του Αζεντίν Ουνάι στον Παναθηναϊκό!



Ο 24χρονος Μαροκινός χαφ, που έφτασε αργά το βράδυ της Τρίτης (03/09) στην Αθήνα και έκανε τις πρώτες του δηλώσεις, ανακοινώθηκε από τους «πράσινους»!



Οι «πράσινοι» τονίζουν πως πρόκειται για δανεισμό με οψιόν αγοράς από τη Μαρσέιγ και σημειώνει ότι «έρχεται να ενισχύσει το ''τριφύλλι'' και για τους ευρωπαϊκούς αγώνες του Conference League».



Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός:



Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει τον δανεισμό, με οψιόν αγοράς, του Αζεντίν Ουνάι από τη Μαρσέιγ! Ο 24χρονος διεθνής Μαροκινός μέσος έρχεται να ενισχύσει το Τριφύλλι και για τους ευρωπαϊκούς αγώνες του Conference League.



Ο Αζεντίν γεννήθηκε στις 19 Απριλίου 2000 στην Καζαμπλάνκα του Μαρόκο. Ξεκίνησε την ποδοσφαιρική διαδρομή του στην ακαδημία της Ράχα Καζαμπλάνκα σε ηλικία 10 ετών, ενώ πέντε χρόνια αργότερα μετακόμισε στην ακαδημία της Μοχάμεντ VI.



Το 2018 μετακόμισε στη Γαλλία για λογαριασμό της Στρασμπούργκ, η οποία τον ενέταξε στη δεύτερη της ομάδα. Το 2020 δόθηκε δανεικός στην Αβράνς, ομάδα τρίτης κατηγορίας της Γαλλίας, όπου έπαιξε βασικός όλη τη σεζόν. Το καλοκαίρι του 2021 η ζωή του Ουναΐ άλλαξε, καθώς υπέγραψε συμβόλαιο με την Ανζέ. Έκανε ονειρικό ντεμπούτο στη Ligue 1, σκοράροντας εναντίον της Λιόν.



Η παρουσία του στην Ανζέ έφερε και την κλήση του στην εθνική Μαρόκο. Και από εκεί, χάρη στις εξαιρετικές εμφανίσεις του με την ομάδα – έκπληξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2022 παίζοντας ως βασικός σε όλα τα παιχνίδια έως τα ημιτελικά, πήρε μετεγγραφή στη Μαρσέιγ τον Ιανουάριο του 2023. Στη Μασσαλία σκόραρε στο ντεμπούτο του, αλλά στη συνέχεια δυσκολεύτηκε να βρει θέση βασικού. Την περσινή σεζόν έπαιξε στην πλειοψηφία των αγώνων της Μαρσέιγ, φτάνοντας έως τα ημιτελικά του Europa League (βιώνοντας τον αποκλεισμό από το Champions League λόγω της εκπληκτικής παρουσίας του Παναθηναϊκού στα διπλά παιχνίδια με τη γαλλική ομάδα).



Παραμένει ενεργό μέλος της εθνικής Μαρόκο, έχοντας 30 συμμετοχές και 5 γκολ.



Καλωσορίζουμε τον Αζεντίν στην οικογένεια του Παναθηναϊκού.

