Παναθηναϊκός: Πάτησε Αθήνα ο Ουναχί “έχω ταλέντο και θα τα καταφέρω”

Ο Παναθηναϊκός πραγματοποίησε ακόμη μία σπουδαία μεταγραφή, αποκτώντας τον Αζεντίν Ουναχί με τη μορφή δανεισμού μέχρι το τέλος της χρονιάς από τη Μαρσέιγ. Αφού κινήθηκε με αστραπιαίες κινήσεις, κατάφερε να αποσπάσει το μεγάλο “ναι” από τον ποδοσφαιριστή και να τον φέρει στην Ελλάδα σε λιγότερο από ένα 24ωρο.
