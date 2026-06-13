Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός AKTOR: Κρίνεται το πρωτάθλημα στο ΣΕΦ

Ύστερα από τέσσερις συγκλονιστικές αναμετρήσεις, αμέτρητες εναλλαγές συναισθημάτων και μια σειρά που κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός οδηγούνται στο απόλυτο παιχνίδι της χρονιάς.

Το Σάββατο (13/06, 18:00, ΕΡΤ2, sport-fm.gr, bwinΣΠΟΡ FM 94,6), στο κατάμεστο ΣΕΦ, οι δύο «αιώνιοι» αντίπαλοι θα δώσουν τη μητέρα των μαχών, με μοναδικό έπαθλο το τρόπαιο της Stoiximan GBL. Με τη σειρά στο 2-2, δεν υπάρχουν πλέον περιθώρια για λάθη, δικαιολογίες ή δεύτερες ευκαιρίες.

Η διαδρομή μέχρι το Game 5 επιβεβαίωσε την απόλυτη ισορροπία ανάμεσα στις δύο κορυφαίες ομάδες της χώρας. Ο Ολυμπιακός εκμεταλλεύτηκε δύο φορές την έδρα του, ο Παναθηναϊκός απάντησε ισάριθμες στο Telekom Center, με αποκορύφωμα το επικό Game 4, όπου οι «πράσινοι» επικράτησαν με 93-86 έπειτα από δύο παρατάσεις, στέλνοντας τη σειρά σε πέμπτο και τελευταίο αγώνα.



Αγωνιστικά, ο Ολυμπιακός είναι πλήρης, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να πρέπει να επιλέξει την εξάδα των ξένων του για την αναμέτρηση. Από την άλλη, ο Παναθηναϊκός δεν θα έχει τον Νίκο Ρογκαβόπουλο και τον Κώστα Σλούκα, ενώ την τελευταία στιγμή θα κριθεί η συμμετοχή του Τζέντι Όσμαν, που ακολούθησε μέρος του προγράμματος μία μέρα πριν το ματς.



Οι διαιτητές του αγώνα θα γίνουν γνωστοί περίπου δύο ώρες πριν το τζάμπολ του Game 5.



Το πανόραμα των τελικών της Stoiximan GBL:



Game 1: Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός 82-76

Game 2: Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός 68-58

Game 3: Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός 102-92

Game 4: Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός 93-86

Game 5: Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός (13/6, 18:00)

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