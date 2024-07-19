Ολυμπιακός: Παίρνει και Βέλντε, το Σάββατο στην Ολλανδία Μπρέιθγουεϊτ και Πιρόλα

Το μεταγραφικό ντεμαράζ του Ολυμπιακού συνεχίζεται. Οι «ερυθρόλευκοι» με συντονισμένες ενέργειες έχουν ήδη συμφωνήσει αυτή την εβδομάδα με τους Μάρτιν Μπρέιθγουεϊτ και Λορέντζο Πιρόλα, ενώ είναι μια ανάσα από την απόκτηση και του Κρίστοφερ Βέλντε.



Για τον Νορβηγό με ρίζες από την Αργεντινή εξτρέμ φαίνεται πως υπάρχει συμφωνία με τη Λεχ Πόζναν για την αγορά του έναντι 4 εκατ. ευρώ. Ο 24χρονος άσος είχε προτάσεις από Γαλλία και Τουρκία, αλλά εξ αρχής είχε διαμηνύσει στους Πολωνούς πως επιλογή του είναι οι «ερυθρόλευκοι» και πλέον είναι θέμα ωρών να κλείσει οριστικά το deal.

Στο μεταξύ, οι Μάρτιν Μπρέιθγουεϊτ και Λορέντζο Πιρόλα όχι απλώς έχουν συμφωνήσει, αλλά. Ο 33χρονος Δανός φορ έρχεται ως ελεύθερος από την Εσπανιόλ, ενώ ο 22χρονος Ιταλός αριστεροπόδαρος στόπερ θα αποκτηθεί από τη Σαλερνιτάνα για 3 εκατ. ευρώ.Από εκεί και πέρα, ο Ολυμπιακός θα εντείνει τις προσπάθειες για να αγοράσει τα δικαιώματα τωνκαι. Οι δύο Πορτογάλοι έχουν κάνει σαφές πως θέλουν να φορέσουν τα ερυθρόλευκα και παρά τη σκληρή διαπραγματευτική στάση από Γουλβς και Μπράγκα αντίστοιχα, που θέλουν να αποκομίσουν το μεγαλύτερο δυνατό όφελος, εκφράζεται η πεποίθηση πως με υπομονή και σύμμαχο τον χρόνο και τους παίκτες οι Πειραιώτες θα τους κρατήσουν στο ρόστερ.

