Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ντι Μάρτζιο: «Στον Ολυμπιακό ο Πιρόλα - Στα 3 εκατ. ευρώ το deal με Σαλερνιτάνα»

Ο Ολυμπιακός κάνει δικό του τον 22χρονο αριστεροπόδαρο κεντρικό αμυντικό, Λορέντσο Πιρόλα, ο οποίος αγωνιζόταν την περασμένη σεζόν στη Σαλερνιτάνα

Λορέντσο Πιρόλα

Κίνηση έκπληξη από τον Ολυμπιακό, ο οποίος βρήκε όπως φαίνεται τον αριστεροπόδαρο στόπερ που έψαχνε. Όπως μεταδίδει ο Τζανλούκα Ντι Μάρτζιο, οι «ερυθρόλευκοι» έκλεισαν την υπογραφή του Λορέντσο Πιρόλα από τη Σαλερνιτάνα με το ποσό των 3 εκατ. ευρώ.

Ο 22χρονος κεντρικός αμυντικός ήταν βασικός στη Σαλερνιτάνα τις δύο περασμένες σεζόν, γράφοντας συνολικά 56 συμμετοχές με 3 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις. Το καλοκαίρι του 2023 η ιταλική ομάδα τον απέκτησε από την Ιντερ, πληρώνοντας το ποσό των 5 εκατ. ευρώ αλλά το γεγονός πως υποβιβάστηκε έφερε και την πώλησή του από τον σύλλογο. Έχει αγωνιστεί επίσης για μία φορά με την πρώτη ομάδα της Ίντερ, ενώ έχει παίξει ως δανεικός και στη Μόντσα.

Στα προκριματικά του Euro u21 ο ύψους 1,88μ. στόπερ αποτέλεσε τον αρχηγό της εθνικής Ιταλίας, ενώ είναι διεθνής με όλες τις μικρές ηλικιακά ομάδες της «σκουάντρα ατζούρα», αποτελώντας ένα μεγάλο πρότζεκτ στο ιταλικό ποδόσφαιρο.

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ολυμπιακός ποδόσφαιρο
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
13 0 Bookmark