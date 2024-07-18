NBA: Έγινε ανταλλαγή στους Τζαζ με... προορισμό τους Νάγκετς ο Γουέστμπρουκ

Τα ήρεμα... νερά του ΝΒΑ τάραξαν το βράδυ της Πέμπτης (18/07) οι Κλίπερς, οι οποίοι πήραν την απόφαση να παραχωρήσουν με ανταλλαγή τον Ράσελ Γουέστμπρουκ.

Σύμφωνα με τον γνωστό δημοσιογράφο, Έιντριαν Βοϊναρόφσκι, η ομάδα του Λος Άντζελες έστειλε τον 35χρονο γκαρντ στους Γιούτα Τζαζ, παίρνοντας ως αντάλλαγμα με sing-and-trade τον Κρις Νταν.

Ωστόσο, οι «Μορμόνοι» δεν σκοπεύουν να κρατήσουν τον MVP του 2017, αντιθέτως, αναμένεται άμεσα να τον αποδεσμεύσουν, ανοίγοντας έτσι τον δρόμο στους Ντένβερ Νάγκετς, οι οποίοι και τσεκάρουν εδώ και εβδομάδες την περίπτωσή του.

Τη σεζόν που μας πέρασε, ο πολύπειρος άσος κατέγραψε 11,1 πόντους, 5 ριμπάουντ και 4,5 ασίστ κατά μέσο όρο σε 68 παιχνίδια στο πλευρό των Χάρντεν, Τζορτζ και Λέοναρντ, ενώ, συνολικά στην καριέρα του με τις πέντε ομάδες που έχει αγωνιστεί, αριθμεί 21,7 πόντους, 8,1 ασίστ και 7,1 ριμπάουντ σε 1162 ματς.

