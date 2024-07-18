NBA: Στους Κλίπερς με τριετές συμβόλαιο και 17 εκατ. δολάρια ο Νταν

Σε μια πολύ καλή κίνηση ώστε να γεμίσει τον πάγκο και το ροτέισον της προέβησαν οι Κλίπερς.

Συγκεκριμένα, η ομάδα του Λος Άντζελες ήρθε σε συμφωνία με τον Κρις Νταν, με τις δύο πλευρές να δίνουν τα χέρια για τριετές συμβόλαιο συνεργασίας έναντι του συνολικού ποσού των 17 εκατομμυρίων δολαρίων.

Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, ο 30χρονος combo guard κατέγραψε 5,4 πόντους, 3,8 ασίστ και 2,9 ριμπάουντ κατά μέσο όρο σε 66 παιχνίδια της regular season με τη φανέλα των Γιούτα Τζαζ, ενώ, συνολικά στην καριέρα του αριθμεί 8 πόντους μ.ο. σε 333 ματς.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.