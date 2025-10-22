Ολυμπιακός: Οριστικά εκτός διεκδίκησης Μπάτλερ

Στον Ερυθρό Αστέρα θα συνεχίσει εκτός απροόπτου την καριέρα του ο Τζάρεντ Μπάτλερ, με τον Ολυμπιακό να στρέφεται οριστικά σε άλλες περιπτώσεις. Οι «ερυθρόλευκοι», έκαναν μια σημαντική προσπάθεια για τον 25χρονο γκαρντ ο οποίος αποφάσισε να αποχωρήσει από το ΝΒΑ για την Ευρωλίγκα, μπήκαν ουσιαστικά «σφήνα» στην πρόταση του Ερυθρού Αστέρα και το ενδιαφέρον των Παρτίζαν και Παρί, αλλά δεν κατάφεραν να πείσουν τον παίκτη.



Οι πρωταθλητές Ελλάδας, πρόσφεραν ένα εξαιρετικό συμβόλαιο μέχρι το 2027 στον παίκτη, με απολαβές που αγγίζουν τα δύο εκατομμύρια δολάρια τον χρόνο, όμως η απόφαση του Μπάτλερ δεν πάρθηκε με βάση τα χρήματα. Σκοπός του είναι να επιστρέψει το συντομότερο δυνατό στο ΝΒΑ και για να γίνει αυτό, θεωρεί πως πρέπει να παίξει σε μια ομάδα που θα είναι το νούμερο «1» στην περιφέρειά της, ώστε να έχει περισσότερο χρόνο συμμετοχής και παράλληλα καλύτερα νούμερα στη στατιστική.

Αυτό ο Ολυμπιακός δεν μπορούσε να του το εγγυηθεί, καθώς στην περιφέρειά του υπάρχουν παίκτες όπως οι Έβαν Φουρνιέ, Τάιλερ Ντόρσι, Φρανκ Νιλικίνα και Τόμας Γουόκαπ, ενώ σε διαδικασία επιστροφής βρίσκεται ο Κίναν Έβανς. Ο Μπάτλερ αποφάσισε πως ο Ερυθρός Αστέρας των πολλών τραυματισμών στην περιφέρεια (σ.σ. Κάρτερ, Κέιναν και Γκρέιαμ) του δίνει την ευκαιρία που ζητά και όλα δείχνουν πως εκεί θα υπογράψει.



Ο Ολυμπιακός, ασφαλώς και παραμένει στην αγορά και κοιτάζει τα «κοψίματα» του ΝΒΑ για να βρει τον κατάλληλο παίκτη και όπως συνέβη στην περίπτωση του Μπάτλερ, θα κινηθεί εφόσον ο παίκτης πληροί τις προϋποθέσεις και θα μπορέσει να τον βοηθήσει ουσιαστικά. Αν δεν βρεθεί τέτοια περίπτωση, δεν αποκλείεται να μείνει για την ώρα ως έχει στην περιφέρεια, ενώ όπως έχει αναφέρει ο Νίκος Ζέρβας στον αέρα του bwinΣΠΟΡ FΜ 94,6, είναι πάντα στην αγορά για να προσθέσει στο ρόστερ του έναν ψηλό που θα πλαισιώσει τους Μιλουτίνοφ, Χολ και Αντετοκούνμπο, για ασφάλεια.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.