Χαμόγελα στον Ολυμπιακό, καθώς ο Μόουζες Ράιτ επιστρέφει στις προπονήσεις τις επόμενες μέρες, όπως ενημέρωσε ο Γιώργος Μπαρτζώκας στη συνέντευξη Τύπου μετά τη νίκη των «ερυθρολεύκων» κόντρα στο Μαρούσι, για την 21η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Μια πολύ σημαντική είδηση, καθώς αφενός οι εξετάσεις του Ράιτ ήταν καθαρές, γεγονός που σημαίνει πως ο 26χρονος σέντερ έχει ξεπεράσει το πρόβλημα υγείας που τον κράτησε εκτός όλον αυτό τον καιρό και το επόμενο διάστημα θα μπει και πάλι στο πρόγραμμα των ομαδικών προπονήσεων.

Παράλληλα, ο Έλληνας κόουτς ανακοίνωση ακόμα μια επιστροφή, αυτή του Τόμας Γουόκαπ από τις ΗΠΑ. Ο Αμερικανός με ελληνικό διαβατήριο γκαρντ ολοκλήρωσε τις θεραπείες του και ανάλογα με το πως έχουν εξελιχθεί η ομάδα θα αποφασίσει το πότε θα μπει ξανά στις προπονήσεις.

