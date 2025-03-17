Η Παιανία το νέο σπίτι της Εθνικής - Αυτή είναι η συμφωνία

Το δικό της σπίτι αποκτά η Εθνική Ομάδα. Ο Σωτήρης Ταμπάκος μετέφερε την πληροφορία στον αέρα του bwinΣΠΟΡ FM πως υπάρχει οριστική συμφωνία ανάμεσα σε Μάκη Γκαγκάτση και Γιώργο Βαρδινογάννη ώστε η «γαλανόλευκη» να αποκτήσει το δικό της σπίτι, στο προπονητικό κέντρο της Παιανίας.

Πρόκειται για μια συμφωνία που θα σφραγιστεί περίπου στα 21 εκατ. ευρώ για την αγορά του προπονητικού, ενώ στην αυριανή Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΟ θα παρουσιάσει ο πρόεδρος, Μάκης Γκαγκάτσης, τις τελικές συζητήσεις με τον Γιώργο Βαρδινογιάννη για την Παιανία.

Η εκτελεστική επιτροπή αναμένεται να ανάψει το πράσινο φως, ενώ στην έκτακτη γενική συνέλευση των μελών στις 27 Μαρτίου θα σφραγιστεί η αγορά του νέου σπιτιού της Εθνικής Ομάδας.

Στην παρούσα φάση, όπως μετέφερε ο ρεπόρτερ μας, οι δύο πλευρές έχουν συμφωνήσει σε όλα και οι νομικές υπηρεσίες βρίσκονται στη διαδικασία ανταλλαγής εγγράφων.

Υπενθυμίζεται πως προ ημερών είχατε ενημερωθεί από τον bwinΣΠΟΡ FM για τα έργα που θα πρέπει να γίνουν στην Παιανία. Θα χρειαστεί αρχικά να γίνουν έργα βελτίωσης των τριών γηπέδων με χλοοτάπητα και ενός με πλαστικό και εν συνεχεία, θα προχωρήσει η ανακατασκευή των ξενώνων (όπου θα διαμένει η Εθνική), όπως και η ανακατασκευή του εστιατορίου.

