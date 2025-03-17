Basketleague: NBA ο Ολυμπιακός, 104 - 88 στο Μαρούσι

Ο Ολυμπιακός δεν φόρτσαρε κόντρα στο Μαρούσι για την 21η αγωνιστική της Stoiximan GBL, ωστόσο πέρασε από το κλειστό του Αγίου Θωμά... τρέχοντας με... 104 (88-104) και έχοντας σε καταπληκτική μέρα τον Άλεκ Πίτερς, ο οποίος σκόραρε 25 πόντους.

Επιθετική πολυφωνία για τους «ερυθρόλευκους», που είχαν 5 παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να χρησιμοποιεί για πολύ ώρα small ball με τους Πίτερς και Βεζένκοφ στις θέσεις των ψηλών, λόγω της απουσίας του Μιλουτίνοφ.

Άρπαξε την ευκαιρία ο Μήτρου Λονγκ, ο οποίος εξαιτίας της λειψανδρίας στα γκαρντ αγωνίστηκε αρκετά και πέτυχε 14 πόντους με 4/5 τρίποντα. Πολύ καλοί και οι Λαρεντζάκης και Ντόρσεϊ με 18 και 15 αντίστοιχα, βοηθώντας τον Ολυμπιακό να ανέβει στο 19-2.

Στο 5-16 έπεσε το Μαρούσι, που παραμένει στην τελευταία θέση της βαθμολογίας, με τον Φλόιντ να είναι ο κορυφαίος κόντρα στους Πειραιώτες με 21 πόντους.

To ματς:

Με τρίποντα εκατέρωθεν ξεκίνησε ο αγώνας με Κιν και Γιαννόπουλο από πλευράς Αμαρουσίου και Μήτρου Λογνκ από πλευράς Ολυμπιακού να ευστοχούν από τη γραμμή των 6,75 μ. για το 8-8. Οι «ερυθρόλευκοι» χωρίς να καταφέρουν να ανεβάσουν ρυθμό και έχοντας τον Φαλ σε ρόλο δημιουργού (4 ασίστ στην πρώτη περίοδο) έφταναν κοντά στη ρακέτα και πετύχαιναν εύκολα καλάθια, με τους γηπεδούχους όμως να μένουν κοντά για το 19-24 του πρώτου δεκαλέπτου.

Στη δεύτερη περίοδο και λόγω της απουσίας του Μιλουτίνοφ λόγω τενοντίτιδας, ο Μπαρτζώκας έπαιξε με small ball και τους Βεζένκοφ και Πίτερς στις θέσεις των ψηλών. Κάτι όμως που αποσυντόνισε την άμυνα του Αμαρουσίου, ενώ και στην επίθεση η ομάδα του Φώτη Τακιανού δεν μπορούσε να εκμεταλλευτεί την απουσία καθαρού σέντερ του Ολυμπιακού, εξακολουθώντας να υστερεί σε μέγεθος.

Η διαφορά κυμαινόταν από τους 7 μέχρι τους 12 πόντους, με τον Φλόιντ να βοηθάει το Μαρούσι με κλεψίματα και εύκολους πόντους στον αιφνιδιασμό. Ωστόσο, η περιφερειακή άμυνα των γηπεδούχων ήταν προβληματική, επιτρέποντας στους Λαρεντζάκη και Ντόρσεϊ να φτάσουν πολύ σε διψήφιο αριθμό πόντων (10 και 12 αντίστοιχα), με τον τελευταίο μάλιστα να διαμορφώνει το 40-55 του ημιχρόνου με όνου με buzzer beater τρίποντο από τα 8 μέτρα.

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε καλύτερα το δεύτερο μέρος, καταφέρνοντας να ανεβάσει τη διαφορά ακόμα μέχρι και τους 19 πόντους. Ωστόσο, με τον Μπριγκς να έχει περάσει στο παρκέ και τον Φλόιντ να είναι καυτός, το Μαρούσι όχι απλά δεν επέτρεψε να ξεφύγει και άλλο η διαφορά, αλλά ξαναμπήκε στο παιχνίδι.

Ο Μπριγκς σε μόλις 9 λεπτά παρουσίας του έφτασε τους 10 πόντους και με άξιο συμπαραστάτη τον Φλόιντ, με 11 πόντους στο τρίτο δεκάλεπτο, η ομάδα του Φώτη Τακιανού έτρεξε ένα σερί 22-13 και το 44-63 έγινε 66-76. Σε αυτό βέβαια έπαιξε ρόλο και ο εφησυχασμός στην άμυνα των παικτών του Ολυμπιακού, καθώς η ομάδα του Μπαρτζώκα δέχθηκε 26 πόντους σε αυτό το δεκάλεπτο.

Τα δεκάλεπτα: 19-24, 40-55, 66-76, 88-104

