Στον Ολυμπιακό δεν μπορούν να διανοηθούν το πόσο στραβά έχουν ξεκινήσει τα πράγματα στη φετινή σεζόν αναφορικά με τα αγωνιστικά προβλήματα που έχει ν’ αντιμετωπίσει ο Γιώργος Μπαρτζώκας.

Ο Τόμας Γουόκαπ προστίθεται στους απόντες για τους «ερυθρόλευκους» και για περίπου 20 μέρες θα είναι εκτός πλάνων, όπως έγινε γνωστό το μεσημέρι της Τετάρτης!

Οι ενοχλήσεις στον γλουτιαίο μηρό οδηγούν τον διεθνή γκαρντ στα… πιτς και οι Πειραιώτες έχουν πλέον στο ιατρικό δελτίο τους Χολ – η πιο ελαφριά περίπτωση με ίωση – Φουρνιέ, ΜακΚίσικ, Έβανς και φυσικά ο Φαλ.

